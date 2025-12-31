蔡健雅重感冒大燒聲硬撐上台 淋雨30分鐘登跨年自嘲：繼續啞下去

【緯來新聞網】「臺北最High新年城-2026跨年晚會」今（31日）熱鬧登場，蔡健雅在大雨中開唱，全程都沒撐傘，敬業完成30分鐘演出，自嘲「淋成落湯雞」。她上台前就已經重感冒，抱著病體演出又淋雨，下台時聲音幾乎沒剩多少。

蔡健雅即使重感冒，仍舊敬業演出。（圖／陳明中攝）

她演出後在後台受訪，她表示最近工作忙碌飛來飛去，耶誕節時就得了流感，同時間還有扁桃腺發炎，她心想聲音也沒剩多少，懷抱著忐忑的心上台，「我就在我不知道聲音怎樣的狀態上台唱歌，非常可怕，我只能盡力而為。」對於淋雨開唱，她坦言真的很冷，但既然都已經重感冒了，應該也沒差，「都這麼啞了，就繼續啞下去，可能明天就沒聲音了，就是一個很難忘的經驗。」



蔡健雅跟蔡依林交情深厚，對於好姐妹一連在大巨蛋開唱3天，蔡健雅表示明天也會去大巨蛋朝聖，並表示很佩服蔡依林9點半就上床睡覺，笑喊：「那不是一般人可做到的，我們做自己就好，只有在飛機上才可以做到。」

蔡健雅登台北跨年演出，全程淋雨演出。（圖／陳明中攝）

