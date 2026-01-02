蔡健雅韋禮安開金嗓 跨年收視飆高

中視、中天綜合台共同播出，吳姍儒、夏和熙、黃豪平、圓圓主持，邀請韓國女團KARA、「全台最辣」安心亞、「金曲天后」蔡健雅、韋禮安等豪華卡司的「2026臺北最HIGH新年城跨年晚會」，2日公布電視收視率榮登全台跨年之冠；中視平均收視1.78、中天綜合台0.65，兩頻道累積的不重複觀看人次超過530萬。

精彩6小時跨年晚會，收視最高點落在101煙火秀，收視飆升4.13。藝人表演橋段的最高收視，為蔡健雅與韋禮安跨界合唱〈拋物線〉，雙金美聲讓收視飆升2.62。第二高收視2.49，為影視歌三棲全能歌后李千娜無畏寒風演唱〈望月想愛人〉。

「2026臺北最HIGH新年城跨年晚會」全程在臺北市政府YT頻道直播，累積觀看次數單日超過332萬。中視新聞YT頻道直播觀看次數達245萬、中時新聞網YT頻道直播觀看次數111萬。而累計電視頻道收視人數、YT頻道、FB、LINE TODAY等新媒體平台，總觸及人數超過1350萬。