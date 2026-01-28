蔡健雅驚喜解鎖「繪畫天賦」 51歲生日願望曝光

金曲歌后蔡健雅生日當天推出首部影音作品《Let’s Depart! 給世界最悠長的吻 演唱會實錄》。（圖／躍耳娛樂提供）

金曲歌后蔡健雅今（28日）迎來51歲生日，《Let’s Depart! 給世界最悠長的吻 演唱會實錄》限定特典USB也在今日正式實體發行、數位專輯全球同步上線。這部耗費百分之兩百心血的作品，不僅紀錄了巡演精華，更展現了蔡健雅音樂性最趨成熟、自然的立體能量。

提到生日，蔡健雅表示：「今年就跟經紀公司夥伴吃個晚餐簡單度過，連願望都不會設定，因為現在的狀態是想做什麼就去做，甚至常常會有意外的驚喜。現在夠忙了！隨心！」談及生日願望，蔡健雅笑言現在一切隨心，反而更熱衷於「向宇宙下單」發掘潛能。

近期她最大的驚喜便是克服從小對繪畫的恐懼，從「身心學藝術」的閉眼塗鴉開始，成功釋放潛意識情緒，如今已進階到研究人體構造與光影。她表示：「做了30年音樂，還能從零學習另一種藝術，這種狀態非常珍貴。」

展望未來，蔡健雅透露今年將適度調整工作節奏，專注於心儀的演出，並預告有一項「特別計畫」正在籌備中，邀請樂迷一同期待她「胡鬧又認真」的藝術新篇章。

蔡健雅28日迎來51歲生日。（圖／躍耳娛樂提供）

