蔡健雅、韋禮安金嗓助攻 台北跨年晚會收視稱霸全台

蔡健雅（左）、韋禮安在台北跨年晚會合唱飆出高收視。中視提供



跨年晚會收視出爐，「2026台北最HIGH新年城跨年晚會」榮登全台跨年之冠，中視平均收視1.78、中天綜合台0.65，累積的不重複觀看人次超過530萬，收視最高點落在101煙火秀，直飆4.13，蔡健雅、韋禮安合唱〈拋物線〉，收視也有2.62。

藝人演出橋段，除雙金美聲飆出收視高點，另外，李千娜穿著性感馬甲套大秀長腿與蜜桃臀演唱〈望月想愛人〉時，收視也有2.49，相當吸睛。

台北跨年晚會在北市政府YT頻道直播，累積觀看次數1天就超過332萬，最多同時在線觀看人數26萬；另外，中視新聞YT頻道直播觀看次數達245萬、中時新聞網YT頻道直播觀看次數111萬；台北旅遊網FB、中視新聞FB兩平台直播也有近10萬觸及，LINE TODAY的總觀看人次也超過122萬。

