蔡健雅51歲大突破 閉眼塗鴉畫人體
蔡健雅28日三喜臨門，不僅是她的51歲生日，《Let's Depart! 給世界最悠長的吻 演唱會實錄》限定特典USB在今日實體發行，同時數位音樂也全球同步上線。蔡健雅笑著表示，「今年就跟經紀公司夥伴吃個晚餐簡單度過，連願望都不會設定，因為現在的狀態是想做什麼就去做，甚至常常會有意外的驚喜。現在夠忙了，隨心。」
她分享近況，「畫畫就是我近期最大的驚喜。」原來她從小害怕畫畫，覺得自己沒有繪畫天賦，連直線都畫歪，但是兩個月前她看了一支關於Somatic arts身心學藝術的影片，透過閉眼塗鴉，並在線條分線處填上顏色，利用這些線條和顏色看出自己的心理和身體狀態。她每天很有儀式感的塗鴉，有時會發現一些悲傷或憤怒的情緒就這樣跑了出來，她也開始好奇如果自己畫畫，會畫出什麼「醜樣」。
她現在每天練習畫人體、五官，「每天會看一些繪畫教學，試著觀察線條的流動、人體骨骼肌肉構造、光影的共存等，發現原來畫畫真的需要強大的敏銳觀察和空間邏輯，實在太適合我這種細節控。」覺得現在的人生階段能跳躍到另一個藝術領域很珍貴。
