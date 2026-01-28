蔡健雅51歲生日三喜臨門 減工挑戰心魔

蔡健雅希望歌迷聽完演唱會影音作品後找回原始的自己。躍耳娛樂提供



蔡健雅今（1╱28）迎來51歲生日，加上《Let's Depart! 給世界最悠長的吻 演唱會實錄》限定特典USB實體發行、數位音樂同步上線，三喜臨門的她笑說：「今年就跟經紀公司夥伴吃個晚餐簡單度過，連願望都不會設定，因為現在的狀態是想做什麼就去做，甚至常常會有意外的驚喜。現在夠忙了！隨心！」

持續發掘更多潛力的蔡健雅蹦出新嗜好，近來不時在社群分享她的畫作，她笑說：「畫畫就是我近期最大的驚喜！」她坦言從小就很害怕畫畫，連直線都畫歪，但2個月前看了關於Somatic arts身心學藝術的網路教學影片，透過閉眼塗鴉，有時會發現一些悲傷或憤怒的情緒跑了出來，也開始好奇自己會畫出什麼「醜樣」？

於是蔡健雅放下面子，把自己變回啟蒙學生並放飛自我地亂畫，「我不批評也不准說自己不夠好，但每天會看一些繪畫教學，試著觀察線條的流動、人體骨骼肌肉構造、光影的共存等等，發現原來畫畫真的需要強大的敏銳觀察和空間邏輯，實在太適合我這種細節控」。

蔡健雅生日發行首次影音作品。躍耳娛樂提供

每天練習畫人體、五官，蔡健雅同時也希望可以在畫中找到「蔡健雅式」胡鬧又認真的風格。她表示，音樂做了快30年，在現在這個人生階段還能跳躍到另一個藝術領域覺得很珍貴，「不知道未來會有什麼變化，但我非常享受這種從零學習的狀態」。

而《Let's Depart! 給世界最悠長的吻 演唱會實錄》不單純是整個巡迴的句點，更是蔡健雅感覺音樂性最成熟、最自然立體、最有故事、有能量的作品，「沿著音樂的拋物線，把自己最真實原始的模樣找回來」。她也透露今年將稍微減少工作量，改為選擇一些自己想做的演出，預告有一個特別的計畫正在籌備中，敬請大家期待。

