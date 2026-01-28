蔡健雅51歲生日3喜臨門！驚爆「新嗜好」研究人體骨骼 認了「太適合細節控」

蔡健雅喜迎51歲生日。躍耳娛樂提供

金曲歌后蔡健雅（Tanya）於28日迎來生日，現場可說是三喜臨門！除了歡慶 51歲生日外，《Let’s Depart! 給世界最悠長的吻 演唱會實錄》限定特典 USB 實體發行，數位音樂也同步全球上線。蔡健雅笑著表示，今年生日打算簡單度過，但希望歌迷能透過這份作品感受她的誠意，她感性說道：「沿著音樂的拋物線，把自己最真實原始的模樣找回來，展開雙手跟自己說 welcome home。」

為了這份生日大禮，蔡健雅付出了200%用心。演唱會全程不使用Program輔助，對樂手的要求更是「非常人」的高，要求每位樂手身兼多職，貝斯手需負責敲擊樂、鍵盤手則要打非洲鼓，並輔以大量的弦樂對話，賦予音樂靈魂深度。

蔡健雅深深感謝團隊的熱情，讓曲目能順著時間軸鋪陳，帶領聽眾從黑暗走向光亮，成為自己的小太陽。她在生日之際也偷偷透露，未來已有一個特別的計畫正在積極籌備中，讓粉絲們引頸期盼。

蔡健雅希望歌迷聽完演唱會影音作品後，找回原始的自己。躍耳娛樂提供

閉眼塗鴉釋放悲傷情緒！細節控蔡健雅驚爆「新身分」

在音樂領域耕耘快 30 年，蔡健雅近期竟在社群媒體上展現令人驚艷的「繪畫」天賦。她坦言從小就害怕畫畫，自認連直線都畫不直，但兩個月前透過Somatic arts身心學藝術的網路教學，開啟了閉眼塗鴉的儀式感。

蔡健雅驚覺，透過線條與填色能看見自己的心理狀態，有時甚至會發現潛意識中「多餘未處理」的悲傷或憤怒情緒就此跑了出來。隨著情緒釋放，心靈也產生了新空間，讓她決定放下面子，把自己變回啟蒙學生重新學習。

細節控不放鬆 畫畫是近期最大驚喜

身為「細節控」的她，現在每天固定練習觀察線條流動、人體骨骼及光影共存，並在社群分享成果。蔡健雅笑稱：「畫畫就是我近期最大的驚喜！」她非常享受這種從零學習的狀態，並希望在畫作中找到胡鬧又認真的「蔡健雅式」風格。

針對 2026 年的規劃，蔡健雅表示將稍微減少工作量，轉而選擇自己真心想做的演出，讓生活保持「隨心」狀態，持續向宇宙下單，發掘更多內在未開發的潛力。



