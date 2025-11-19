蔡允潔曝育兒難題「連喝水都難」 被問第三胎驚呼：太可怕了！

子教養專家羅寶鴻（中）開課，藝人佩佩（左）、蔡允潔（右）慕名而來，拜師學習。（圖／有魚娛樂提供）

女星蔡允潔與佩佩近日體驗線上親子課程，兩人皆深受啟發，直呼猶如在育兒路上找到明燈。蔡允潔坦言，過去忙碌間曾疏忽對孩子的全然信任，經過老師提醒後，她最大的收穫是學會傾聽內心、穩定自我，深刻體會到「媽媽穩定孩子才能穩定」。

育有一女一子的蔡允潔感嘆，現在時間高度壓縮，「連喝水都難」。她首次體驗正向教養課，深深體會到「每個父母都有盲點」，這讓她更同理父母與孩子，提醒自己應花更多時間在教育上。她也特別提及，在觀察到大女兒小福星模仿弟弟的行為後，她更能懂得老大的感受，會特意多關愛大寶。

另一位藝人佩佩則表示，她學會了父母先安定的道理，認為這是孩子成長過程幸福的關鍵。兩人異口同聲讚賞課程實用且充滿同理心，內容貼近真實生活。

然而，談及是否考慮生第三胎，蔡允潔立即回應：「太可怕了！先把日子過下去。」她也道出許多職業媽媽的心聲，表示現在最怕接到學校未接來電，擔心孩子因故停課，道盡對時間與育兒的兩難與壓力。

