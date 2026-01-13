蔡允潔淚訴產後心聲 控老公不把她當人

蔡允潔控訴老公的離譜行徑。（圖／中天提供）

中天綜合台《綜藝OK啦》明（14日）晚9點播出「女人聊天比男人還“色”！原來“你”已成為她們的話題」。蔡允潔覺得女生會經常聚在一起抱怨老公是有原因的：「我有時候會哭著跟我老公說我也是個人，因為老公永遠不會把妳當人。」

蔡允潔分享老公的離譜行徑：「懷第2胎半年後，因為肚子太大，我幾乎沒辦法抱大女兒，產後第3天我還在流血，但她好不容易躺在我旁邊，我覺得好久沒有這種溫馨的感覺，就拍了一張照片，但自拍跟拍全景感覺不一樣，我就請老公幫我拍，但我老公只冷冷回了一句『妳不是拍過了』？」在場來賓聽了都替她打抱不平。

節目上蔡允潔更直接哽咽地說：「我一個人坐計程車去生小孩，我一個人把小孩生出來，我一個人在醫院待了3天，我只是叫他幫我拍張照片，我完全無法控制嚎啕大哭，結果我老公還補了一句『妳需要在女兒面前哭成這樣嗎』？」

