蔡允潔獨自搭小黃生產 住院3天⋯提1小要求被老公拒絕爆哭還被酸

依依在《綜藝OK啦》分享女生私下聊天其實遠比想像中「專業」，她笑說不只聊八卦，還會直接變成健康諮詢站，「我發現演藝圈男生最容易得的是膀胱炎，因為拍戲、外景常常沒時間上廁所，他們自己又不討論，只覺得上廁所怎麼會熱熱痛痛的，結果一講出來，女生馬上就知道是膀胱炎，還會教他們要吃什麼藥。」

蔡允潔則坦言，女生會聚在一起吐苦水，其實背後都有原因。她在節目中情緒潰堤，透露自己曾哭著對老公說「我也是個人」，卻始終感覺不到被體諒。她回憶懷第二胎半年後，因為肚子太大幾乎無法抱大女兒，產後第三天仍在流血，難得感受到母女依偎的溫馨時刻，想請老公幫忙拍張照片，卻只得到一句冷冷的「妳不是拍過了嗎？」

蔡允潔哽咽表示，自己一個人坐計程車去生產、一個人在醫院待了三天，「我只是叫他幫我拍一張照片，就完全控制不住一直哭，結果他還對我說，妳需要在女兒面前哭成這樣嗎？」一番話讓現場來賓全都心疼不已。