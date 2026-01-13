蔡允潔產後第3天仍流血！淚揭尪離譜行徑：永遠不把我當人

蔡允潔近日登上節目吐露婚姻委屈。（圖／中天電視提供）





藝人蔡允潔近日登上節目《綜藝OK啦》，暢聊男女聊天話題，她認為女生會經常聚在一起抱怨老公是有原因的：「我有時候會哭著跟我老公說我也是個人，因為老公永遠不會把妳當人。」更公開老公離譜行徑。

蔡允潔透露：「懷第2胎半年後，因為肚子太大，我幾乎沒辦法抱大女兒，產後第3天我還在流血，但她好不容易躺在我旁邊，我覺得好久沒有這種溫馨的感覺，就拍了一張照片，但自拍跟拍全景感覺不一樣，我就請老公幫我拍，但我老公只冷冷回了一句『妳不是拍過了』？」讓在場來賓聽了都替她打抱不平。

蔡允潔更在節目上直接哽咽：「我一個人坐計程車去生小孩，我一個人把小孩生出來，我一個人在醫院待了3天，我只是叫他幫我拍張照片，我完全無法控制嚎啕大哭，結果我老公還補了一句『妳需要在女兒面前哭成這樣嗎』？」



