蔡允潔產後被老公離譜行徑氣哭 崩潰喊：我也是個人

中天綜合台《綜藝OK啦》將播出「女人聊天比男人還“色”！原來“你”已成為她們的話題」，蔡允潔覺得女生會經常聚在一起抱怨老公是有原因的：「我有時候會哭著跟我老公說我也是個人，因為老公永遠不會把妳當人。」

蔡允潔產後被老公離譜行徑氣哭。（圖／中天電視 提供）

她也分享老公的離譜行徑：「懷第2胎半年後，因為肚子太大，我幾乎沒辦法抱大女兒，產後第3天我還在流血，但她好不容易躺在我旁邊，我覺得好久沒有這種溫馨的感覺，就拍了一張照片，但自拍跟拍全景感覺不一樣，我就請老公幫我拍，但我老公只冷冷回了一句『妳不是拍過了』？」

在場來賓聽了都替她打抱不平，節目上蔡允潔更直接哽咽地說：「我一個人坐計程車去生小孩，我一個人把小孩生出來，我一個人在醫院待了3天，我只是叫他幫我拍張照片，我完全無法控制嚎啕大哭，結果我老公還補了一句『妳需要在女兒面前哭成這樣嗎』？」

王思佳經常被老公氣到不行。（圖／中天電視 提供）

王思佳也經常被老公氣到不行：「生完已經很辛苦了，我想看女兒，但我老公一直看，好不容易跟我有眼神交流，他才問我說『妳要看喔』？然後還真的只給我看一眼就抱回去，沉浸在他跟女兒的兩人世界裡。」

連住進月子中心，老公也讓她很頭痛：「我在坐月子，他帶遊戲機去打，還說要把聲音放出來讓我也感受一下才有臨場感，那我是要怎麼睡？而且他為了要打遊戲，還一直叫我去問有沒有WiFi。」

而王思佳還提到每次需要老公幫忙時總是找不到人：「我沒聽過男生有便秘的問題，但每次都在要出門時，或是需要他幫忙時說要去上廁所，所以我後來就直接把女兒送進廁所。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《綜藝OK啦》。

