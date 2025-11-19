蔡允潔當二寶媽「連喝水時間都不夠」 被問三胎計畫嚇歪

藝人蔡允潔今年七月中生下兒子「小福寶」，加上大女兒「小福星」，已經成為二寶媽，她感嘆有了兩個孩子後時間更壓縮，連喝水都難，最近也與佩佩一同拜師親子教養專家羅寶鴻，直呼育兒路上彷彿找到明燈，受益良多。

親子教養專家羅寶鴻（中）開課，藝人佩佩（左）、蔡允潔（右）慕名而來，拜師學習（圖／有魚娛樂）

蔡允潔坦言，曾因忙碌疏忽了對孩子的信任，老師提醒她要給予孩子全然的信任；佩佩則學會父母先安定，孩子成長過程才會幸福。羅寶鴻老師強調，建構緊密的親子關係，教養起點不是方法，而是父母內在狀態，孩子最需要的並非完美大人，而是能安定下來的父母，從覺察自我開始照顧好孩子。

上完課後，蔡允潔最大收穫是學會傾聽內心、穩定自我，她明白媽媽穩定孩子才能穩定。她也談到大女兒小福星模仿弟弟的行為，讓身為老大的她更懂孩子感受，會特意多關愛大寶。

被問及是否想生第三胎時，蔡允潔秒回：「太可怕了！先把日子過下去。」現在最怕接到學校來電，擔心孩子又因故停課，道盡許多職業媽媽對時間與育兒的兩難。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導