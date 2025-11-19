蔡允潔自責懷疑小孩 傾訴二寶媽辛酸：太可怕了！

蔡允潔（右）、佩佩（左）向羅寶鴻學習親子相處。（有魚娛樂提供）

「親子教養專家」羅寶鴻近期為線上學習《安定教養實戰課》舉辦搶先體驗會，吸引蔡允潔、佩佩等星媽慕名學習，直呼在育兒路上找到明燈，受益良多。

蔡允潔坦言，曾因忙碌而疏忽對孩子的信任，老師提醒她要給予孩子全然的信任。佩佩則學會父母先安定，孩子成長過程才會幸福；她們異口同聲讚賞課程實用且充滿同理心，貼近真實生活。

她感嘆，有了兩個孩子後時間更壓縮，直言連喝水都難，這是她第一次體驗正向教養課。她深深體會到：「這課程讓我更同理父母與孩子，提醒我應花更多時間在教育孩子上，每個父母都有盲點！」

廣告 廣告

蔡允潔說，她最大收穫是學會傾聽內心、穩定自我，她明白媽媽穩定孩子才能穩定；她也談到，大女兒小福星模仿弟弟的行為，讓身為老大的她更懂孩子感受，會特意多關愛大寶。

是否想生第三胎？蔡允潔秒回：「太可怕了！先把日子過下去。」她現在最怕接到學校未接來電，擔心孩子又因故停課，道盡許多職業媽媽對時間與育兒的兩難。

佩佩體驗後也驚呼老師不同凡響，例子生活化讓孩子產生共鳴。羅寶鴻更點破正向教養迷思，非寵溺而是真實安定，澄清許多家長誤解，讓在場星媽們紛紛點頭稱是。

羅寶鴻老師強調，《安定教養實戰課》本旨在建構緊密的親子關係，教養起點不是方法，而是父母內在狀態，表示孩子最需要的並非完美大人，而是能安定下來的父母，從覺察自我開始照顧好孩子。

他也指出，許多家長讀遍教養書仍困擾於孩子哭鬧不聽話。這門課融合薩提爾、蒙特梭利、阿德勒三大經典理論，提供一套不用壓抑、長久有效的方法，解決0到12歲孩子的教養難題。

更多中時新聞網報導

柯煒林演技炸裂鬥張震自然派

NBA》保羅喬治傷癒 掀翻老東家快艇

針灸打通循環 改善久坐偏頭痛