蔡其建董事長善心捐助福安宮媽祖園區 赴苗栗迎回3尊神像邁向新里程碑

▲伸港福安宮規劃設立「媽祖園區」，彰化縣長王惠美今日率府內同仁與福安宮主委曾添進及信眾，前往苗栗三義「寶元紀之丘」茶文化主題園區，焚香祝禱恭迎媽祖及千里眼、順風耳3尊大型青斗石聖像。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為弘揚媽祖文化信仰、打造彰化海線宗教新地標，伸港福安宮規劃設立「媽祖園區」，工程已於114年11月8日舉行開工動土典禮，園區將於濱二路安置媽祖及千里眼、順風耳3尊大型青斗石聖像，象徵媽祖「聞聲救苦、視察世間」的慈悲精神。彰化縣長王惠美今（6）日率府內同仁與福安宮主委曾添進及信眾，前往苗栗三義「寶元紀之丘」茶文化主題園區，焚香祝禱恭迎由寶成集團創辦人之一、POUYUENJI寶元紀董事長蔡其建捐贈的3座聖像，標誌媽祖園區建設邁入新階段，未來完工後將與福安宮殿堂相互輝映，串聯宗教、文化與地方發展，為彰化西濱廊道注入莊嚴而溫暖的信仰力量。

▲彰化縣長王惠美特別感謝寶成集團創辦人之一、POUYUENJI寶元紀董事長蔡其建拋磚引玉的善心。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，感謝蔡其建董事長慷慨捐贈媽祖、千里眼與順風耳3尊莊嚴神像，福安宮是沿海地區極具盛名的信仰中心，此次捐贈促成福安宮前媽祖園區的建設，這項計畫將能結合當地信仰與觀光產業，促進地方繁榮發展。園區的完成仍需各界企業與信眾慷慨解囊、共同出錢出力，相信在媽祖庇佑下，參與者都能心想事成、萬事如意，讓這份愛心成為彰化與台灣的共同驕傲。

▲將3尊聖像接迎回彰化伸港福安宮。（圖／彰化縣政府提供）

寶元紀企業董事長蔡其建表示，身為鹿港子弟，心中一直懷抱著回饋鄉里的心願，原規劃將這3尊神像捐贈給鹿港，後聽聞伸港福安宮正積極建設媽祖園區，決定轉而捐贈予福安宮，以實際行動支持地方信仰建設。儘管籌備過程中面臨諸多挑戰，但在各方引導與媽祖慈悲的感召下，今天終於將3尊深具意義的神像安置於福安宮，以實際行動傳承地方文化，闡揚媽祖精神。感謝王縣長及福安宮團隊的支持與協助，促成這樁美事圓滿達成，期盼未來號召更多人共同投入這項兼具宗教信仰與藝術價值的園區建設。

寶元紀企業總經理蔡明倫表示，歡迎大家蒞臨苗栗三義寶元紀之丘，這裡有頂級好茶與豐富的藝文策展，更有許多在地美食與優美的自然環境，值得大家放慢腳步細細品味。透過寶元紀之丘這座文化茶園區，希望吸引更多遊客造訪這片土地，體驗兼具文化深度與休閒觀光的在地生活。

恭迎祝禱儀式於今日上午8時50分於苗栗「寶元紀之丘」茶文化主題園區舉行，現場備香案，以香花、素果、淨香之儀，由彰化縣長王惠美率眾福安宮信眾親自焚香祝禱，現場氣氛莊嚴喜悅，隨後進行園區巡禮與石雕神尊灑淨儀式，正式將3尊聖像接迎回彰化伸港福安宮。

目前媽祖園區興建經費仍在籌措，彰化縣長王惠美特別感謝蔡其建董事長拋磚引玉的善心，也感謝伸港福安宮將出資1千萬元，還要籌措2千200多萬元，期待各界善心共襄盛舉，共同成全這樁美事，相信未來媽祖園區將能造福鄉親，未來與在地宗教、文化相互連結，創造地方共榮的美好願景。

彰化縣政府民政處表示，伸港福安宮自清代創建以來香火鼎盛，即便經歷火劫重建，依然是先民與現代信眾的靈魂寄託。今日盛大迎回石雕神尊，象徵信仰傳承的新里程碑，未來媽祖園區將與地方觀光景點緊密串連，營造結合宗教、文化、休閒與教育的多元新亮點，創造地方共榮願景，也讓媽祖信仰在更多人心中持續發光發熱。