蔡其昌備特製面紙助攻！《冠軍之路》催淚夜 吳沛憶號召500人挺台灣

即時中心／顏一軒報導

民進黨立委吳沛憶昨（7）日晚間與台北市議員王閔生、陳慈慧、顏若芳、洪婉臻、劉耀仁共同舉辦紀錄片《冠軍之路》包場，中職大聯盟會長蔡其昌貼心準備「冠軍之路」特製衛生紙讓球迷擦熱淚，讓500位民眾一起重溫感動，也是上映迄今最大場包場，全場吶喊應援口號「Hero！Hito！安打！Team Taiwan！」，為台灣棒球加油。





吳沛憶表示，2024年世界棒球12強賽奪冠當晚，全台一起慶祝、熱淚盈眶，是台灣人共同的感動與驕傲；她也提到，萬華的東園國小少棒隊在2025年拿下台灣睽違29年的威廉波特世界少棒賽冠軍，背後是選手不懈的努力、專業教練團與家長後勤投入，讓大家看見台灣棒球的根就在校園、就在社區。

快新聞／蔡其昌備面紙助攻！《冠軍之路》催淚夜 吳沛憶號召500人挺台灣

吳沛憶、中職會長蔡其昌等人齊比「Team Taiwan」手勢力挺台灣。（圖／吳沛憶國會辦公室提供）

吳沛憶說，因此她在立法院持續爭取校園運動建設，並捐出選舉補助款協助中正、萬華熱愛運動的孩子補足裝備與資源。此次她也邀請東園少棒賴敏男總教練和小將們看電影，龍山少棒、社子少棒也一同出席，展現基層扎根、世代接棒的力量。

蔡其昌指出，《冠軍之路》是一部非常精彩的紀錄片，自己長年支持棒球，看完深受感動。即使是平常不常看棒球的觀眾，也能從電影中感受情緒張力、熱淚盈眶。蔡其昌除了準備「冠軍之路衛生紙」給球迷擦感動熱淚，也現場抽獎應援毛巾與球迷同樂，現場氣氛溫暖又熱血。

現場更匯集少棒與社會組棒、壘球球友，以及關心台灣棒球的夥伴齊聚一堂。熱愛壘球的王閔生也邀請他的「生生不息」壘球隊一同觀影，並號召大家為台灣集氣，期待台灣隊在2026年棒球經典賽過關斬將、前進邁阿密。

吳沛憶感謝《冠軍之路》完整記錄2013年以來台灣棒球的發展歷程，讓台灣人重溫一路走來的感動。她也邀請大家把這份熱血帶回生活，持續支持台灣棒球、支持基層運動，讓每一位懷抱夢想的選手，都能站上舞台發光發熱。





