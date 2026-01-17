蔡其昌再推春聯 「Team Taiwan尚勇」引熱潮

（中央社記者蘇木春台中17日電）中華職棒會長、立委蔡其昌去年發送「台灣尚勇」春聯引發熱潮，今年再推出「Team Taiwan尚勇」春聯，首日就發送逾兩萬張，他表示，春聯承載不僅是祝福，更是台灣人的自信與驕傲。

蔡其昌今年再邀請書法家王振邦題字，推出新版「台灣尚勇」春聯，將TEAM TAIWAN字形融入台灣的島嶼輪廓，筆畫之間是土地的形狀，下方並題上「尚勇」兩字，引發網路社群話題。

蔡其昌今天上午先選在家鄉台中清水首發春聯，吸引超過2000人排隊，首名民眾凌晨3時就到場排隊。下午則是到台中西屯水安宮前廣場發送，民主進步黨籍立委何欣純、教育部次長張廖萬堅等人也出席，湧入超過8000人排隊領取，合計首日便發送2萬張春聯。

廣告 廣告

蔡其昌表示，每年都會準備春聯與民眾分享新春喜氣，去年適逢台灣隊在12強賽勇奪冠軍，讓「台灣尚勇」的精神深植人心，也引起全國熱潮。今年推出的「Team Taiwan尚勇」春聯，承載的不僅是新春的祝福，更是台灣人的自信與驕傲。

主辦單位表示，明天中午11時起，「Team Taiwan尚勇」春聯將在全國319個索取點供免費索取，詳細資訊將公佈於蔡其昌的社群平台。（編輯：龍柏安）1150117