蔡其昌出手爭總召？柯建銘：照程序走

民進黨立委蔡其昌今（29）日在社群平台宣布，將登記參選黨團幹部一職，被解讀為將爭取黨團總召一職。對此，日前宣布將繼續參選總召的柯建銘回應「照程序走」。

民進黨團總召柯建銘。（圖／中天新聞）

蔡其昌在臉書表示，這段時間收到許多黨內前輩、基層同志及朋友的關心與勸進，經過長時間思考，決定在這個階段站出來分擔責任。他強調，這並非為了競逐位置，而是為了回應各界的信任與期待，期盼能促成黨內更團結、更有共識。

民進黨立委蔡其昌。（圖／蔡其昌臉書）

對此，現任總召柯建銘今日回應，「照程序走」並協商。

媒體追問，近期是否會跟賴清德主席開會？

柯建銘回應「不要急」。

媒體追問結果何時出來？

柯建銘回應「還早」，並不再多做發言。

