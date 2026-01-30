蔡其昌勝率破8成？陳鳳馨揭綠總召改選「關鍵不在人」：形同賴清德欽點

隨著立法院本會期結束，民進黨團將進行幹部改選，現任總召柯建銘已表態爭取新會期總召，民進黨立委蔡其昌29日亦宣布參選，透露「總統（賴清德）希望我在立法院多幫忙」，強調這是一個使命、一個承擔，「所以我就毅然決然地接受」。資深媒體人陳鳳馨今（30）日於《大新聞大爆卦》節目中分析，蔡其昌此番表態，幾乎等同對外宣告自己是「賴清德欽點的人選」，因此此次總召改選，形同「賴系」與「非賴系」的對決；她推測，若進入正式投票環節，蔡其昌出線的機率極高。

陳鳳馨指出，蔡其昌過去曾擔任立法院副院長，對黨團運作與立院議事程序並不陌生，此次總召改選柯建銘所對上的其實並不只是蔡其昌，「這是柯建銘跟賴清德在選」。賴清德不僅是總統，同時也是民進黨主席，理當在黨團內掌握至少過半的影響力，若在賴清德身兼兩者的情況下，仍無法順利讓屬意人選勝出，對賴清德而言將是一大挫敗，「如果在立法院是少數，黨團裡面又是少數，那在執政上會非常難看。」

陳鳳馨： 黨團是否就此遵循 「賴意志」才是關鍵

談及柯建銘的影響力，陳鳳馨表示，柯長期在立法院累積深厚人脈，尤其擅長「喬事情、籌資源」，「你出事情，我幫你喬到好；你缺錢，我幫你去籌錢，這是他最厲害的地方。」過去柯建銘在賴清德授意下推動「大罷免」，最終卻以慘敗收場，「從2024年2月1日開始，內部就已經在協調推動大罷免，這不可能是柯建銘一個人決定。」她認為，此舉既是尋找戰犯，亦是重整權力的一環。就現勢而言，蔡其昌當選總召的機率「應該有8成以上」，然而重點不僅在於蔡其昌是否當選，更在於未來黨團是否將完全依循賴清德的意志運作。​

陳鳳馨進一步分析，即便蔡其昌最終勝出，若柯建銘仍取得相當票數，對賴清德而言依然是一項警訊，賴性格強勢，對於黨內異議勢力「不可能不記一筆」，未來黨內風暴恐將持續擴大，甚至牽動年底的縣市長選舉。陳鳳馨指出，關鍵根本不在蔡其昌，關鍵在賴清德要不要跟在野黨合作，若賴清德選擇持續對抗的路線，無論由誰擔任總召，朝野關係都難以改善，「你換上蔡其昌、賴其昌或任何人都一樣，因為關鍵不在人（指總召人選），而在賴清德。」

