蔡其昌參選民進黨團總召 曝「賴總統希望我在立院多幫忙 」

民進黨立法院黨團將進行幹部改選，除現任總召柯建銘表態登記新會期總召外，民進黨立委蔡其昌昨天（29日）也宣布參選，外界解讀為「賴系與非賴系」對決。蔡其昌今天表示，黨內朋友希望他多承擔一點，賴總統也希望他在立法院多幫忙，昨天已交出意願調查表，接下來會進行協調程序，各界不須太著急。他也提到，沒有所謂「賴系與非賴系」對決，他曾任柯建銘得幹事長，雙方配合很好。

立法院第11屆第4會期本周落幕，下周開始就是第5會期，朝野黨團28日協商達成共識，於2月24日開議。民進黨團於23日發函（意願問卷）給全體黨團成員，徵詢第11屆第5會期參選黨團三長（總召、幹事長、書記長）意願，有意者於30日下午5時前回傳問卷。

根據民進黨團組織規程規定，總召任期一年，連選得連任，黨團成員任立委達三屆以上者，為當然候選人。現任總召柯建銘已表態登記新會期總召，外界也關注曾任立法院副院長的蔡其昌是否有意參選。蔡其昌昨天表示，在大家的勸進與鼓勵之下，「我選擇站出來登記」。

蔡其昌今天在立法院接受媒體聯訪表示，黨團跟過往一樣發放意願調查表，他昨天已送出意願調查，這也沒有所謂勸進，而是很多黨內前輩的鼓勵與期許，黨內朋友希望他多承擔一點，賴總統也在一次偶然的機會中，跟他說要在立法院多幫忙。

媒體詢問，是否有跟柯建銘聯繫、黨內是否先行協調？蔡其昌說，協調本來就是程序之一，登記結束後，不管是總召、幹事長還是書記長，若有多人登記，程序上就會協調，因此還有一段時間，各界不用太著急。

至於外界解讀兩人競爭是賴系與非賴系對決，蔡其昌表示，沒有這個問題，且他跟柯建銘感情不錯，過去柯建銘擔任總召時，他也曾任柯建銘的幹事長，雙方配合得很好。

媒體追問，他先前沒有意願參選總召，這次為何選擇轉戰登記。蔡其昌說，其實想了蠻久，有很多個人因素與作為民進黨政治工作者該承擔的事情，中間也有一些拉扯，但他最後覺得這是一個使命，是必然要走的承擔，因此決定接受。

媒體詢問，棒球經典賽（WBC）C組預賽台灣隊賽程將於3月5日開打，身兼中華職棒聯盟會長的蔡其昌，倘若當選總召，是否會分身乏術。

蔡其昌回應「不會」，因為國家隊跟聯盟的運作都有完整制度，不會產生嚴重衝突；至於黨團運作方面，方法很多，黨團總召、幹事長、書記長各自扮演什麼角色，隨著每一次不同的組合，可以做出調整。

身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤受訪提到，柯建銘與蔡其昌登記角逐黨團總召是好事，這就是民進黨內的良性競爭，兩位論資歷、輩分、能力都是the best。民進黨團非常幸運，可以在黨團幹部產生的過程中，在兩位the best之中選擇。

民進黨立委林楚茵受訪說，在立法院不是多數黨的狀況下，擔任黨團總召是非常辛苦的工作，但也必須要有人承擔，希望黨團以團結為最重要目標，不論由誰擔任下會期總召，都會選出最好人選，不希望最後還要投票。