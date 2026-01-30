蔡其昌參選總召獲民進黨跨派系中生代正面迴響 本人親曝：總統希望我在立法院多幫忙

民進黨立委蔡其昌（右）表態參選黨團總召，立委林楚茵（左）盛讚「有資歷、有能力、有能力」。（攝影／胡智凱）

立法院民進黨團「萬年總召」柯建銘本會期任期即將屆滿，本（30）日乃新會期總召選舉參選登記的最後一天，前一日立法院前副院長蔡其昌公開表態登記參選，將與柯建銘競逐總召大位。

蔡其昌表態後，民進黨跨黨派的多位中生代立委如立委林楚茵、邱議瑩等都予以正面迴響。蔡其昌本人也稱，不只黨內很多人給予鼓勵，總統賴清德也在某次偶然機會期許「於立法院多多幫忙」。

民進黨中生代及新生代立委給蔡其昌正面迴響

蔡其昌昨日透過社群平台公開宣布，將登記參選立法院下一會期民進黨團總召。由於「萬年總召」柯建銘也已登記參選，故兩人將形成競爭態勢。

蔡其昌曾任立法院副院長，為人親和海派，被視為民進黨中生代立委的「大哥哥」角色。因此他昨日公開表態後，包括立委邱議瑩、吳沛憶、林楚茵、張雅琳等民進黨各派系中生代及新生代立委都予以正面迴響。

林楚茵本日受訪盛讚蔡其昌，指其長年擔任立委，並曾擔任過立法院副院長，因此「有資歷、有能力、有能量」。她並希望透過協調而非投票，就決定出最優秀、最能承擔的人選。

民進黨各派系人士也都予以正面迴響

前述立委之中，吳沛憶隸屬民進黨英系，邱議瑩也親近英系，林楚茵隸屬湧言會並親近新潮流，張雅琳則被視為挺賴系的民主活水。

除此之外，隸屬新潮流的現任民進黨中執委暨台中市議員黃守達、現任正國會智庫執行長莊競程，也都對蔡其昌的表態參選予以正面迴響。

民進黨政策會執行長暨立委吳思瑤本日表示，蔡其昌與柯建銘角逐總召是好事，因為這就是黨內良性競爭，民進黨團非常幸運可以在兩位「The best」之中選擇出「The best of the best」，非常幸福。

獲得賴清德勸進？蔡其昌：總統盼能於立法院多幫忙

蔡其昌本日受訪指出，這次決定參選是受到黨內很多人的鼓勵與期許，希望自己能夠多一點承擔。

關於外傳總統賴清德勸進蔡其昌參選，他則謙稱，總統沒有到勸進的程度，但曾經在某個偶然場合向他表達，希望能於立法院多多幫忙。

蔡其昌並表示，對於做出參選的決定，其實再三想了很久，因為當中包含很多個人因素，以及作為一個民進黨的政治工作者該承擔的事情，中間有一些拉扯，但最後還是覺得這是一個使命，是必然要有的承擔，所以就毅然決然地接受。

王世堅要柯建銘「退在最高點」，柯建銘：會進行協調

對於蔡其昌表態參選黨團總召，近期頻頻對柯建銘開砲的立委王世堅本日表示，蔡其昌的確是黨團總召非常好的人選，並盛讚蔡其昌個性講理、身段柔軟，「不會不假思索每件事情都要朝野對槓」，相信黨團若由蔡其昌帶領，各黨之間的關係會有所改變。

王世堅也公開喊話，指柯建銘在民進黨貢獻了30年，黨內上下都十分尊敬，「但他做總召做了很久，因此一直希望他能交棒，若這時候能退出競爭，等於退在最高點，相信大家都會尊敬他。」

面對蔡其昌的競逐，柯建銘回應：「一切照程序走，會進行協商，請大家繼續看，不用這麼急。」

(原始連結)





