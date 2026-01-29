蔡其昌參選總召 挑戰職棒會長兼執政黨黨鞭
[NOWnews今日新聞] 民進黨團總召柯建銘出現挑戰者！綠委蔡其昌表態參選總召，未來兩人競選，結果備受關注。不過特別的是，蔡其昌近年更為人知的角色是中華職棒會長，2024年中華隊在世界棒球12強奪得史上首冠，蔡其昌在幕後協助，功不可沒，但若蔡其昌當選總召，今年中華隊還要參加世界棒球經典賽，未來蔡其昌要如何一邊擔任朝野協調角色，一方面協助中華隊爭取佳績，不只是政壇關注焦點，棒球迷應該也都會很好奇。
蔡其昌2004年首度當選立委，不過2008年連任失敗，2012年才又重返立院。他是新潮流要角，也曾任民進黨發言人，與當時的黨主席蔡英文關係要好，黨內人緣也不錯，2016年民進黨首度在立法院過半，黨內爭取首位民進黨籍立法院長者眾，不過副院長一職，蔡其昌獲黨內中生代共同支持，最後也順利當上副院長。
2020年2月，蔡其昌連任立法院副院長，直到2024年因民進黨不再過半，蔡其昌恢復陽春立委身分。但他熱愛棒球，2021年1月，中華職棒各大球團共同邀請蔡其昌擔任會長，蔡其昌也連任迄今。
而蔡其昌最忙的時候，不只同時兼任立法院副院長與中華職棒會長兩大重要角色，2022年，他還代表民進黨參選台中市長，挑戰現任市長盧秀燕，三位一體，功能超多元。
有趣的是，蔡其昌的前一任會長吳志揚，也是斜槓代表，在2015年到2020年底擔任中華職棒會長，他在2016年到2020年間也是國民黨立委，2018年也一度要參選桃園市長，不過最後放棄。吳志揚現已淡出政壇。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
蔡其昌出馬沒用？邱毅曝柯建銘保「萬年總召」3招：賴清德很忌憚
震撼彈！蔡其昌登記角逐黨團總召 柯建銘發聲了
快訊／登記總召對決老柯！蔡其昌：在勸進與鼓勵下選擇站出來
其他人也在看
經典賽》大谷翔平對台灣扛第一棒最理想 日本名將解釋原因
3月開打的世界棒球經典賽，衛冕軍日本隊開幕戰就要強碰台灣隊，外界關注大谷翔平在盃賽的棒次，前日本名將井口資仁認為，大谷翔平擔任開路先鋒是最佳選擇。井口資仁在日本運動入口網《Sportsnavi》專欄表示，單單就「拉抬球隊氣勢」這點來說，大谷就足以適任第一棒，「如果都把大聯盟組往前段棒次擺，可能會看不自由時報 ・ 18 小時前 ・ 7則留言
道奇X因子！佐佐木朗希辭退WBC拚先發輪值 主帥點出關鍵：需練第三球種
洛杉磯道奇隊對於新賽季的戰力布局大致底定， 美國時間 2 月 13 日將在亞利桑那展開春訓。然而相較於大谷翔平、Mookie Betts 與 Freddie Freeman 等核心球星的穩定，邁入大聯盟第二個賽季的 24 歲日本強投佐佐木朗希，仍是陣中最大的變數與謎團。鏡報 ・ 1 天前 ・ 4則留言
WBC中華隊公布名單倒數！曾豪駒：預計帶15至16位投手
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導隨著世界棒球經典賽（WBC）將於3月開打，中華隊總教練曾豪駒透露，完整30人名單將由大聯盟（MLB）於2月6日統一對外公布，球...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 3則留言
台灣比日本多的一項大優勢是「這個」！名將井口資仁直言大谷不會對台先發
體育中心／綜合報導世界棒球經典賽即將於3月開打，尋求衛冕的日本隊積極備戰，日媒請到名將井口資仁分析台日兩隊優勢，對此，他表示經典賽會使用的「投球計時器」，因為中職已經有使用，所以相較沒有設置的日本來說較有優勢，另外，井口資仁也認為日本「不會在台日戰派出大谷翔平先發」，首輪會以車輪戰的方式使用投手。FTV Sports ・ 22 小時前 ・ 17則留言
經典賽》中華隊可能對決山本由伸 總教練曾豪駒：「心裡蠻興奮的」
日前2026年第六屆世界棒球經典賽日本隊公布第三波名單，洛杉磯道奇強投山本由伸也在其中，據日媒推測日本首戰很可能就會推派他主投中華隊，28日總教練曾豪駒坦言，「心裡是蠻興奮的。」Yahoo運動 ・ 1 天前 ・ 27則留言
WBC》中華隊利多！外媒傳徐若熙、林昱珉等6大強投獲放行
備戰3月世界棒球經典賽（WBC），中華隊投手陣容傳出振奮消息！長期關注國際棒壇的美國記者杜達（Jeff Duda）指出，多位效力於美、日職棒的潛力強投已陸續獲得所屬球團「開綠燈」放行，確定將披上中華隊戰袍。其中，旅日球星徐若熙與響尾蛇左投林昱珉的參賽許可，無疑為中華隊先發輪值注入兩劑強心針。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 9則留言
MLB／3週換3隊！鄭宗哲喊站穩美職馬上有回應 國民宣布撿走他
旅美好手鄭宗哲22日遭大都會DFA，不過29日國民迎接他的加入，從讓渡名單中把他挑走，由於大聯盟新賽季剩下不到2個月就要開打，各隊也陸續開始進入春訓階段，鄭宗哲預計也會馬上參加球團的集訓，希望能再度獲得登上大聯盟的機會。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 18則留言
WBC》日本最大遺珠？防禦率王才木浩人落選 12強曾壓制中華隊
日本隊26日公布第6屆世界棒球經典賽（WBC）最新名單，在旅美星光熠熠的陣容背後，卻出現了一位令台、日球迷皆感到震驚的「最大遺珠」，就是現任中央聯盟防禦率王、阪神虎王牌才木浩人。即便才木去年繳出防禦率1.55的宰制級數據，且曾展現強烈參賽意願，最終仍意外未入選，引發熱烈討論。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 17則留言
CPB》深圳藍襪晉級總冠軍賽！上海正大龍與海州海俠29日外卡賽 曹錦輝預計登板對決林益全
中國城市棒球聯賽CPB立春聯賽例行賽在28日結束，29日開始季後賽，深圳藍襪取得例行賽第一名直接晉級總冠軍賽，第2名上海正大龍與第3名福州海俠在29日進行冠軍外卡賽，代表福州海俠的曹錦輝預計29日將會登板。TSNA ・ 1 天前 ・ 15則留言
MLB》鄭宗哲多次DFA仍正向面對「我有信心我能在大聯盟打球」
我國旅美好手鄭宗哲近日返台，積極備戰2026年第六屆世界棒球經典賽，並加入中華隊集訓行列。不過，在集訓期間他多次被母隊指定讓渡（DFA），外界也擔心此事是否會影響他的訓練。對此，鄭宗哲正向看待，並直言：「我有信心我能在大聯盟打球。」Yahoo運動 ・ 1 天前 ・ 11則留言
MLB》林維恩受邀運動家隊大聯盟春訓 參加經典賽增變數
運動家隊旅美小將林維恩傳來好消息，獲邀參加運動家隊大聯盟春訓，向大聯盟更邁進一步，但也為參賽世界棒球經典賽增加變數。TSNA ・ 1 天前 ・ 9則留言
經典賽》韓媒推測 混血強投懷特代表南韓參賽機會不大
南韓連3屆WBC經典賽在預賽就遭淘汰，今年積極備戰，目標晉級8強前進美國，可望找來兩大韓裔大聯盟好手助陣，包括紅雀牛棚大將歐布萊恩（Riley O'Brien）和老虎外野手瓊斯（Jahmai Jones），至於效力韓職SSG登陸者的韓美混血強投懷特（Mitch White），韓媒《朝鮮日報》推測參賽自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
運動家春訓名單出爐！20歲林維恩獲邀、莊陳仲敖有望同隊較勁
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導美國職棒大聯盟（MLB）奧克蘭運動家今（29）日公布今年春訓非40人名單受邀球員名單，共有31名球員獲得參與大聯盟春訓營...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
WBC／受邀大聯盟春訓！林維恩不辭退經典賽喊：日本見
WBC／受邀大聯盟春訓！林維恩不辭退經典賽喊：日本見EBC東森新聞 ・ 50 分鐘前 ・ 發表留言
WBC／中華隊名單2/6曝 東京「台灣之夜」有望擴大規模
WBC／中華隊名單2/6曝 東京「台灣之夜」有望擴大規模EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
中職》中信兄弟挑戰美洲冠軍聯賽 會長蔡其昌：「聯盟同意讓二軍去參與比賽」
中華職棒中信兄弟今天（28日）傳出將遠征美洲，參加第三屆美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas），中華職棒大聯盟會長蔡其昌表態樂見其成，並表示：「聯盟同意讓中信兄弟的二軍去參與這個比賽。」Yahoo運動 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中職／中信兄弟出戰美洲冠軍戰？ 蔡其昌：聯盟已同意由二軍出賽
中信兄弟在今年受邀參加美洲冠軍聯賽，將會和其他5支美洲隊伍爭奪冠軍，比賽預計會3月開打，對此中職會長蔡其昌在28日也確認此事，表示聯盟已經收到通知也同意兄弟安排二軍前往出戰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 263則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 16 小時前 ・ 259則留言
下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過
生活中心／李明融報導氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。民視 ・ 2 小時前 ・ 16則留言