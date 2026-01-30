蔡其昌取代總召柯建銘沒人在乎？他提台中市長民調大落後：賴清德恐連環錯

立法院新會期將於年後2月24日開議，民進黨團近日啟動黨團三長改選，「萬年總召」柯建銘表態爭取連任外，立委蔡其昌宣布參選黨團總召，他今（30）日受訪時被問及是否被總統賴清德「勸進」時表示，賴清德希望他在立法院多幫忙。醫師沈政男分析，事實上，蔡其昌已經考慮了好幾個月，賴清德去年決定用蔡其昌做一石二鳥之計，但結果是一錯再錯，如今要拔掉柯建銘為時已晚。

沈政男回顧，2025年10月中旬民進黨徵召立委何欣純參選2026台中市長，當時蔡其昌自己爆料，賴清德要他留在中央幫忙，地方由何欣純去打拚，這賴清德的一石二鳥之計，要讓蔡其昌留在立法院，取代柯建銘當黨團總召。他指出，民進黨黨團三長總召任期1年，幹事長與書記長任期半年，還有副幹事長與副書記長各兩位，合稱黨團七長，至於賴清德為什麼要換掉柯建銘？正是因為大罷免大失敗的究責呼聲，柯建銘被視為頭號戰犯，當時賴清德期待黨團幹部改選，但柯建銘 堅持做到2026年2月。

​ 沈政男：大罷免時賴清德難以黨紀開鍘柯建銘 ​



沈政男進一步說，2025年8月下旬六長不再續任，這時賴清德若動用黨紀要柯建銘辭職師出無名，因為連賴也支持、至少不反對大罷免；回顧2025年1、2月，賴清德當時並不支持大罷免，而後轉變可能於民進黨認為，大罷免氣勢很旺，民調顯示能罷掉不少藍委，最後賴清德發表團結十講，加上台南風災處理不好，大罷免就大失敗了。他表示，大罷免表面上是柯建銘帶頭，但理論基礎來自發明「認知作戰」那個人，導致了近年台灣社會瀰漫的抹紅陰謀論，罷免人士就把「中共同路人」、「在地協力者」，直接升高到「消滅匪諜」了；而既然罷免失敗，就該處理抹紅陰謀論的源頭，但賴清德沒拔外，還變本加厲，繼續走那一套抹紅陰謀論。

沈政男回顧，總統賴清德對大罷免的態度發生轉變。（資料照，柯承惠攝）

沈政男認為，即便蔡其昌取代柯建銘也於事無補，大家不會認為是在究責大罷免，而是賴清德除掉了心頭大患。2024年底，賴清德提出的大法官人選，民進黨團不配合，賴早已對柯建銘相當感冒了；如今柯建銘已經沒有任何影響力，政治生涯實質上已經結束，當不當民進黨黨團總召，社會已不在乎了；值得注意的是，若搞了半天又是柯建銘續任，絕對會繼續三不五時扯一下賴清德後腿。因此，蔡其昌必須成功，絕對要換下柯建銘，而他個人的判斷，賴清德的意志應該還是能夠貫徹。

沈政男：民進黨台中選情恐也不樂觀

沈政男也提到，台中市長選情方面，何欣純民調落後江啟臣15個百分點，即使與立委楊瓊瓔也在伯仲間，顯然這一局就是國民黨的，若民進黨台中市長沒選上，柯建銘也沒換掉，或者換掉以後社會各界也不在乎，等同於賴清德的一石二鳥成了一錯再錯。上述民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月21至2026年1月23日，調查範圍台中市各行政區，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式。成功完訪1069人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。​

