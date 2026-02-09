蔡其昌喊話大巨蛋沒道理棒球越比越少 蔣萬安回應了
中職新賽季3月底即將開打，目前賽程場地尚未正式公布。中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌昨（8日）向北市府喊話「大巨蛋是為棒球而生的場地」，沒有場次越比越少的道理，除非是票房不好，但過去兩個球季測試結果，需求量還是很大，看起來場次有上調的空間，並籲北市府給予聯盟正向回應。台北市長蔣萬安今（9日）表示，大巨蛋這次的預排場次比去年多，週末場也沒變少。
中職新賽季即將開打，大巨蛋假日場次是否受到演場會排擠，受到球迷矚目。先前中職秘書長楊清瓏受訪提到，今年度的台北大巨蛋例行賽總場次不會少於去年球季，但將如同中信兄弟領隊劉志威所說，平日場次增加、假日場次減少。
蔡其昌向北市府喊話，認為「大巨蛋就是為棒球而生的場地」，所以場次越比越少不合邏輯，且票房部分經過前兩季測試，都反映出大巨蛋場次需求量很大，還有上調空間，並喊話北市府能趕快給聯盟正向回應。
台北市長蔣萬安今天赴南港里長座談活動接受媒體聯訪，蔣萬安回應，體育局有向他回報，大巨蛋這次的預排場次比去年多，週末場次也沒有變少。（責任編輯：卓琦）
