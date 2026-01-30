蔡其昌宣布選民進黨團總召 稱總統勉勵「在立院多幫忙」

背對鏡頭摟腰、交換意見，民進黨立委蔡其昌宣布角逐立法院民進黨團總召，正面對決現任總召柯建銘，總召之爭浮上檯面，兩人30日出席黨團會議，外界關切雙方互動。

有「萬年總召」封號的柯建銘，坐鎮民進黨團擔任總召長達25年，連任之路遇到挑戰。對手蔡其昌過去擔任8年立法院副院長，資歷豐富，兩人交手被視為賴系與非賴系的對決，也傳出蔡其昌受到總統賴清德勸進，才決定參選，蔡其昌出面澄清。

民進黨立委蔡其昌表示，「黨內的同志也希望我能夠多一點承擔，那總統也有一次很偶然的機會，他也跟我表示說，希望我在立法院要多多幫忙。」

廣告 廣告

民進黨立委王世堅說道，「我相信蔡其昌選也一定選得上，因為他會贏過柯建銘，黨團應該與時俱進。」

蔡其昌隔空喊話，選完還是黨內同志，柯建銘低調表示先協調。

在野認為，綠營總召紛爭源頭就是大罷免失敗。

國民黨立委牛煦庭說：「講的一副好像蔡其昌一定會當選一樣，這畢竟我們柯總召這個老謀深算，國會的尊嚴應該要高過朝野的意識形態。」

立法院民眾黨團總召黃國昌提到，「蔡其昌即使不當選總召，也可以希望發揮他的影響力，勸勸民主進步黨立法院黨團的幹部，不要再出現這種不理性，甚至人身攻擊。」

對於蔡其昌參選訴求，期盼朝野回歸理性溝通，王世堅認為，蔡其昌身段柔軟，若接棒柯建銘，有助促進朝野和諧。

更多公視新聞網報導

賴清德曾表態盼綠黨團改組 今與柯建銘同框握手

柯建銘引七步詩回應罷免檢討 王世堅：別謝謝指教要謝謝收看

