蔡其昌將挑戰總召 王世堅表態支持 盼黨團有新思維

民進黨立法院黨團幹部改組在即，黨團總召之爭浮上檯面，現任黨團總召柯建銘與民進黨立委蔡其昌都有意角逐。對此，民進黨立委王世堅今日(30日)受訪，明確表態支持蔡其昌出任總召，表示黨團運作應與時俱進；現任黨團幹事長鍾佳濱則表示總召選舉將會是一場君子之爭，無論誰當選，黨團都會團結支持。

立法院30日將迎來本會期最後一場院會，新會期將在2月24日開議，民進黨立法院黨團已發函給全體成員，徵詢參選新會期黨團三長的意願，現任民進黨團總召柯建銘當日便表態將會登記參選總召，民進黨立委蔡其昌29日也跟進表態。

民進黨立委王世堅今日受訪，明確表態支持蔡其昌出任總召。他表示，蔡其昌在立法院歷練完整，過去也曾擔任立法院副院長，在多項職務均成功領導。王世堅也指出，柯建銘長年帶領黨團、貢獻深厚，黨團上下高度感謝，但面對新時局，黨團運作方式也應與時俱進。他說：『(原音)柯建銘總召做這麼久了，為什麼我們一直希望說他能夠交棒，因為在面對新的時局，確實我們隨時也要調整黨團的做法，也就是說黨團應該與時俱進，不應該就固定哪一些一定要對抗的做法，那是不對的。那這一點我相信以蔡其昌他比較年輕，他也比較會有新的思維。』

民進黨團幹事長鍾佳濱則強調民進黨遵循黨團自治與制度程序，黨團幹部的產生向來依既有規定進行，在登記截止前，有意願者皆可參與。他相信這將會是場君子之爭，無論誰當選，黨團都會團結支持新任幹部持續推動執政任務。

民進黨立委吳思瑤也表示黨團總召選舉是良性競爭，不應被扭曲為鬥爭。她指出，柯建銘是最熟悉國會議事運作的資深立委，蔡其昌則具備副院長歷練與議事能力，兩人都是優秀人選。她說：『(原音)兩位論資歷、論輩分、論能力都是The Best。所以現在民進黨團我們非常的幸運，可以在這一場黨團幹部的產生的過程，在兩位The Best身上，我們能夠選擇出The Best of The Best，這是民進黨團的幸福，我們能夠就最好的當中來做選擇。』

民進黨立委林楚茵也指出，在立法院朝小野大情勢下，黨團總召角色格外吃重、工作艱鉅，需要有人勇於承擔。她強調，黨團以團結為最高原則，不論最後由誰出任總召，相信都會選出最能承擔責任、帶領黨團應對國會局勢的人選。(編輯：宋皖媛)

