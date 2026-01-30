蔡其昌恐斷柯建銘總召連任路？蔡易餘曝英系6立委動向

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院新會期將展開，目前表態登記參選民進黨團總召的有現任總召柯建銘、曾任立法院副院長的立委蔡其昌，對決態勢備受矚目。對於坐擁6席立委的「英系」，民進黨立委、嘉義縣長參選人蔡易餘今(30日)透露，英系內部尚未正式討論，屆時將做出一致的決定，但仍盼透過協調取代投票，避免黨團做出艱難選擇。

針對黨團三長改選，蔡易餘今接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時表示，黨團如同大家庭，若無競爭可直接溝通決定人選。三長肩負黨團協商與法案推動重任，柯建銘經驗豐富，而蔡其昌曾任副院長、具備協調能力，且態度更柔軟。蔡喊話說，兩位皆是黨團重要資產，盼雙方坐下來溝通，別讓大家得投票決定，希望能協調出結果。

目前民進黨團51席立委，得票過半需26票，外界估算新潮流系加上友軍約有23票實力，英系6席(莊瑞雄、蔡易餘、王美惠、王世堅、陳冠廷、吳沛憶)被視為關鍵。蔡易餘表示，雖然目前尚未進行內部討論，但英系最終會採取一致行動。對於黃暐瀚提及王世堅曾呼籲柯建銘「知所進退」，蔡易餘則回應，「堅哥立場明確。」

蔡易餘分析，依目前算數來看，蔡其昌登記參選應是有相當把握，對柯建銘而言是非常強烈的挑戰者，希望大家能溝通，未必一定要投票。

至於蔡其昌若接任總召，民進黨團是否將重回衝撞路線？蔡易餘回應，就他對蔡其昌的認知，蔡不是那種很強硬的，其強項在於溝通協調。面對國會少數的現實，許多重要法案與預算在委員會連討論機會都沒有，未來需要更強力的溝通者與藍白對話，以國家為優先讓法案順利推動。

