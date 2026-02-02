蔡其昌挑戰柯建銘總召大位 吳思瑤：兩人都是The Best

立法院新會期今（2）日開始進行立委報到，民進黨團總召上周登記截止，除了「萬年總召」柯建銘登記外，綠委蔡其昌也登記參選。對此，立委吳思瑤今（2）日受訪表示，兩位參選人都是The Best，黨團將在兩個The Best中選出一個The Best Of The Best。

立院新會期，蔡其昌、柯建銘兩人爭取黨團總召大位。（資料圖／報系資料照）

吳思瑤在立法院受訪時指出，新會期一切重新開始，各黨團不論是黨團幹部或委員會組成都會重新洗牌，也會有重新組合。她表示非常期待與各黨新的黨團幹部或成員進行進一步交流合作。

吳思瑤強調，自己說過多次，不只藍白合，事實上綠藍白都可以合作。她指出，只要是民生優先、國家利益優先，綠藍白該合作時，民進黨團絕對全力促成對話、促成溝通、促成合作。吳思瑤表示，民進黨團樂意與大家廣泛溝通交流，包括民眾黨6位新立委，都會進一步認識與交流。

民進黨立委吳思瑤。（資料圖／中天新聞）

談及黨團幹部選舉，吳思瑤表示，在正式開議前，民進黨團都可以好好思考如何產生未來黨團幹部。她評價柯建銘是國會百科全書，最嫻熟議事也最有國會經驗，如果總召連任，他是the best。吳思瑤也稱讚蔡其昌是另一個the best，是民進黨團現任成員中唯一當過立法院副院長職務的，對議事經驗更是不在話下。

吳思瑤強調，民進黨團會在兩個the best中選出一個the best of the best，大家都深感期待，還有一些時間可以多多思考。她也相信，不管未來黨團新三長如何組成，民進黨團51戰隊都是teamwork，不會像國民黨團完全只服膺於傅崐萁一人路線的kingwork。吳思瑤表示，這不是民進黨的文化，民進黨團一定會作為國會最民主的黨團。

