蔡其昌挑戰柯建銘選總召 郭正亮預測：若記名投票 這人一定輸

民進黨立委蔡其昌正式登記參選立院黨團總召，挑戰「萬年總召」柯建銘。前立委郭正亮預測認為，只要是記名投票，柯建銘一定輸。

郭正亮今（30日）在政論節目《新聞大白話》中表示，蔡其昌現在的工作重點有很大一部分放在中華職棒，他也做得蠻愉快的；可是總召是天天要盯場，他如果當選總召，職棒怎麼辦？這個絕對不是蔡其昌的第一志願，所以他真的是勉為其難答應，顯然是總統賴清德催他一定要選。但民進黨現在是少數黨的總召，有啥用。

郭正亮接著表示，像柯建銘就是圖一口氣而已，只要是記名投票，柯建銘一定輸。目前就是想要導向記名投票，英系6席要公開表態說他們挺誰，這就是記名投票，新潮流也要表態挺誰。選總召一般是不記名投票，所以他們接下來會去逼正國會表態，那柯建銘大概就不用選了。

郭正亮認為，如果是不記名投票，就很難說了。因為柯建銘留蠻多人情的，而且好幾個國民黨立委都說準備看蔡其昌的好戲；蔡其昌對很多規則沒有那麼熟，他自從卸任立法院副院長之後，基本上就沒常在立法院，因為職棒很忙。可說時間也很不巧，民進黨就是找不到資深的人，比如管碧玲、徐國勇、段宜康，蔡其昌相對於柯建銘弱非常多。反正賴清德就是不喜歡柯建銘。

