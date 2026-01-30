蔡其昌挑戰柯建銘 他批：源頭是大惡罷

▲民進黨立院黨團總召柯建銘出現挑戰者，民進黨立委蔡其昌宣佈選總召，柯建銘「萬年總召」一職恐不保。（圖／NOWNEWS記者吳翊緁）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立院黨團總召柯建銘出現挑戰者，民進黨立委蔡其昌宣佈選總召，柯建銘「萬年總召」一職恐不保。對此國民黨立院黨團書記長羅智強說，蔡其昌參選，背後還是總統賴清德，這場蔡其昌與柯建銘的總召之爭，是民進黨先前推動「大罷免」行動失利後的延伸效應，最終走向仍取決於黨內權力角力結果。

羅智強指出，身兼黨主席的賴清德在罷免行動中立場強硬，但行動未達預期後，黨內責任歸屬出現分歧。他認為，賴清德試圖將政治後座力轉嫁至柯建銘，但柯並不願意承擔失敗責任，導致民進黨內部矛盾浮上檯面。

羅智強表示，賴清德一向以強勢領導風格自許，既然選擇採取高風險政治路線，就應承擔相對應的政治責任，而非在挫敗後引發內部對立。他認為，此次總召之爭，本質上是因罷免行動失敗後的責任與權力重新分配。

羅智強也指出，蔡其昌被視為賴清德陣營的重要人選，投入角逐總召職務，象徵民進黨內部正式進入派系競逐階段，後續發展仍有待觀察。

蔡其昌29日拋出震撼彈，他表示，在大家的勸進與鼓勵之下，選擇站出來登記，強調這個決定，不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，希望能讓大家更團結、更有共識，如果有機會承擔，「期盼朝野的討論回到制度、回到理性與溝通，回到人民真正關心的事務上」。

柯建銘29日對此回應，就讓程序走並協商，媒體提問結果何時會出來？柯建銘則表示，「還早啦」。

