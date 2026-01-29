蔡其昌挑戰柯建銘 他預言：「這人」恐落敗

▲民進黨團總召柯建銘出現挑戰者！綠委蔡其昌表態參選總召，未來兩人競選，備受關注。（圖／記者葉政勳攝，2025.08.25）

[NOWnews今日新聞] 民進黨團總召柯建銘出現挑戰者！綠委蔡其昌表態參選總召，未來兩人競選，備受關注。資深媒體人黃揚明認為，蔡其昌決定要選，只要進入投票，柯建銘落敗機率極高。看看有沒有協調的空間，否則大勢已定。

蔡其昌今拋出震撼彈，他表示，在大家的勸進與鼓勵之下，選擇站出來登記，強調這個決定，不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，希望能讓大家更團結、更有共識，如果有機會承擔，「期盼朝野的討論回到制度、回到理性與溝通，回到人民真正關心的事務上」。

柯建銘對此回應，就讓程序走並協商，媒體提問結果何時會出來？柯建銘則表示，「還早啦」。

