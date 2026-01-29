蔡其昌挑戰總召大位！吳子嘉：恐受派系壓力

▲中職會長、民進黨立委蔡其昌昨（29）日表態參選黨團總召。（圖／記者葉政勳攝，2026.01.15）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委蔡其昌昨（29）日表態參選總召，挑戰長年擔任黨團大黨鞭角色的柯建銘，未來2人競選，備受關注。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，蔡其昌身兼中職聯盟會長，時間上難以抽身擔任總召，出來參選恐怕是受到派系壓力；不過，若不記名投票，新潮流可能跑票改投柯建銘。

吳子嘉昨在《董事長開講》中指出，蔡其昌是中華職棒聯盟會長，他在職棒聯盟是每天要上班的，若要身兼總召，每天要在立法院無法離開，等於整個人被綁在立院，不可能同時身兼中華職棒聯盟的會長，這2份工作在時間上無法分身。那蔡其昌怎會同意這件事情？當然是賴總統給他的壓力。總統給他壓力，他可以迴避，但派系做成共同決議，躲不掉，他非做不可。

吳子嘉認為，柯建銘一定會選，輸贏的關鍵在於記名投票或是不記名投票，如果記名投票，蔡其昌有可能會贏，因為大家還是怕被清算。但若是不記名投票，蔡其昌輸定了，這個有點變數很大，新潮流可能跑票，柯建銘一定贏。

