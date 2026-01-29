蔡其昌挑戰總召 柯建銘上次遇對手已6年前

▲民進黨團總召柯建銘出現挑戰者！綠委蔡其昌表態參選總召，未來兩人競選，備受關注。（圖／記者葉政勳攝，2025.08.25）

[NOWnews今日新聞] 民進黨團總召柯建銘出現挑戰者！綠委蔡其昌表態參選總召，未來兩人競選，備受關注。柯建銘長年擔任黨團大黨鞭角色，上次黨團幹部改選，總召一職出現挑戰者，已是2020年的事，當時的綠委陳明文（現任綠委陳冠廷父親）也一度登記參選，不過柯建銘打電話給陳明文尋求支持，陳明文最後也決定支持柯建銘。

柯建銘自1993年、立法院第二屆就開始擔任立委，陳水扁執政時，2002年曾由後來當上監委的趙永清當過黨團總召，但之後就由柯建銘擔任總召，也因柯建銘與當時的立法院長王金平溝通良好，扁任內就都委由柯建銘擔任總召。

到了前總統馬英九執政時，2009年，民進黨團曾由已故立委蔡同榮擔任總召，並由另一獨派大老、前立委王幸男擔任幹事長，柯建銘則轉任民進黨政策會執行長。不過當時國民黨立院黨團並無總召一職，藍營大黨鞭是國民黨政策會執行長，因此政黨協商時，柯建銘雖無總召身分，但仍具決策權力。



而蔡同榮只當了一會期，之後黨團投票結果，柯建銘就打敗蔡同榮，回歸擔任總召。

2016年再度政黨輪替，民進黨也首度在立院過半，柯建銘原本有意爭取立法院長一職，但因當時的蔡英文支持蘇嘉全，柯也願意退讓，蔡英文第一任任期，都由柯建銘擔任總召。

到了2020年1月，新科立委上任，民進黨雖席次減少，不過仍有過半優勢，黨團幹部改選時，總召有陳明文、柯建銘兩人登記參選，不過後來陳明文說，「昨天柯總召打電話給我，希望我繼續支持他當總召，所以我就繼續支持」。

柯建銘當時受訪也說，民進黨是一個非常團結的團體，內部是可以溝通的，很感謝陳明文一口答應，「讓我有點驚訝，我非常感謝他的支持跟禮讓，未來我們合作空間還是很大」。

