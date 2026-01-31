蔡其昌挑戰「萬年總召」賭很大 藍議員預告下場：消耗跟磨損

立法院新會期即將展開，民進黨團近日啟動黨團三長改選，然綠委蔡其昌日前宣布正式登記參選，挑戰「萬年總召」柯建銘。對此，國民黨台北市議員張斯綱認為，蔡藉由職棒會長的職務，洗白過去的政治形象，且相當受歡迎，但若蔡擔任總召，除是一個政治性極高的工作外，也會與其過去「人人好」的形象出現互相拉扯的狀況，民調也會下降。張也直言，自己如果是蔡，完全不會想當總召。

針對蔡其昌參選民進黨立院黨團總召，張斯綱30日在節目《新聞大白話》中直言，如果自己是蔡其昌，應該完全不會想要當總召，因為要執行總統賴清德的意志，但民眾卻又不喜歡賴，這樣等於是跟民意對著幹，是一種消耗跟磨損。

張斯綱進一步說明，蔡其昌好不容易從上一次的台中市長的敗選中走出陰影，且蔡藉由職棒會長的職務，讓他的形象在世界棒球12強紀錄片《冠軍之路》洗白，相當受大家歡迎，過去的政治形象也被洗得很淡。但若蔡擔任總召，這是一個政治性極高的工作，除要整合各派系，還要與藍白兩黨團角力，這樣就會與他當職棒會長時，跟大家「人人好」的整個形象出現互相拉扯的狀況，民調一定會下降。

「這對蔡其昌未來的政治前途來說，我覺得是一個賭注」，張斯綱認為，若賴之後對他有所關愛照顧，一路平步青雲那就沒話說，但萬一蔡後來發現，當總召是階段性的工具任務，「工具人結束之後，又沒了，怎麼辦？」蔡就會出現一個進退維谷的狀況，「重點是要拿你（蔡）幹掉柯建銘，那你就是菜刀，是別人手上那把刀」，蔡自己本身能得到什麼好處，值得深思。

節目同場來賓、媒體人陳揮文也表示，一個立委整天在講棒球（指蔡其昌），棒球那就是經典賽，三月再來幫中華隊加油就好了，直言那蔡選這個立委是要幹嘛，現在竟然還叫他去做總召，但民進黨現在是少數黨的總召，蔡能做什麼，這就有點扯。

