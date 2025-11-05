蔡其昌推中職三大改革 強調團結守護台灣棒球「靠自己爭氣」

中華職棒大聯盟會長蔡其昌。圖／翻攝自CPBL中華職棒YT

中華職棒大聯盟會長蔡其昌今（5）日出席年度頒獎典禮，致詞時感性回顧本季職棒36年的歷程，感謝球迷與贊助夥伴一路相挺，同時也宣布三項改革方向，包括明年將推出全新App、持續強化裁判制度並增聘日籍裁判，以及自明年起測試TrackMan系統、預計後年導入好壞球挑戰機制。

蔡其昌說：「大家知道我不太喜歡致詞，但還是要感謝高雄陳其邁市長。職棒36年在高雄開始，今年也在高雄結束，這是很有意義的事。」

蔡其昌接著提出「三項重大改革」，首先，明年將上架全新的中職官方App。再來，裁判制度將持續精進，蔡其昌表示「我們會加強招聘與培訓，讓更多人投入裁判行列，明年也會增加日籍裁判，促進分享與交流。」

最後，明年將開始測試TrackMan系統，後年正式落實好壞球挑戰，「謝謝六個球團，同意我的主張跟支持我，希望球迷給球團掌聲。」

談及台灣棒球未來挑戰時，蔡其昌暗示中國即將成立的「中國棒球城市聯賽（CPB）」，坦言這是新的考驗，但也呼籲團結一致：「職棒走過36年，沒有一帆風順。面對挑戰，我們更要團結、要自己爭氣，持續精進、守護台灣棒球。我相信，我們可以做得更好。」



