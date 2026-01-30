蔡其昌搶柯總召大位！喊：總統沒勸進、盼多承擔

立院會期最後一天，民進黨團開會前，立委蔡其昌舉手向走道另一頭揮手。（圖／東森新聞）





民進黨立院黨團改組在即，將由現任民進黨團總召柯建銘，對上新潮流推派的立委蔡其昌。派系人士認為，背後少不了總統賴清德的意思。對此，蔡其昌表示總統沒有到勸進，但希望他在立法院要多多幫忙。民進黨立委王世堅認為，蔡其昌來登記參選絕對會贏。

立院會期最後一天，民進黨團開會前，立委蔡其昌舉手向走道另一頭揮手，原來是總召柯建銘。兩人前後門進會議室，見到面就先勾肩搭背，或許就想破除兩人要競爭總召大位產生的各種傳言。

立委（民）蔡其昌：「黨內很多的前輩都很多的鼓勵、很多的期許，總統也有一次，很偶然的機會，他也跟我表示說，希望我在立法院要多多幫忙。」

多多幫忙的話，或許放在蔡其昌心上，想了好久，就在29日黨登記截止前一天，決定選新會期總召，各界議論新潮流大戰老柯ROUND 2登場上演。

立委（民）蔡其昌：「沒有這個問題啦，我的角色，我跟柯總召感情也不錯啊，他過去擔任總召，我擔任他的幹事長，那我們兩個也都配合的很好，不管怎麼樣，選完我們還是黨內同志。」

蔡其昌否認派系逼宮，但黨內人士認為，不能低估柯建銘運籌帷幄能力。

記者vs.黨團總召（民）柯建銘：「（會覺得這次總召選舉，會是外界所謂賴系跟非賴系的對決，有這樣事情嗎），謝謝。」

柯建銘被問到低調不多談，前一天也說照程序走不急。但黨內人士分析，支持蔡其昌的已過半，柯建銘想連任恐怕很困難。

立委（民）王世堅vs.記者：「希望說柯總召能夠交棒，我相信蔡其昌是會勝出的，（委員你會支持他嗎），我支持他，我舉雙手。」

立委（民）吳思瑤：「柯建銘總召是國會的百科全書，是國會無人能夠超越。蔡其昌副院長，過去8年副院長的資歷，尤其他的身段柔軟。」

外傳內部還要再協調，最快30日有結果，在大罷免大失敗後，柯建銘挺過第一波逼宮危機，如今是否要交出總召位，就看他如何抉擇。

