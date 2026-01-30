蔡其昌曝參選總召心路歷程 若接掌黨團：朝野要多溝通、多理解

民進黨立委蔡其昌今日受訪透露決定參選總召心路歷程，也談及若接掌黨團，朝野互動要多溝通、多理解。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 民進黨團幹部改選最快將於2月24日舉行，民進黨立委蔡其昌昨（29日）宣布投入總召選舉後，外界持續關注其參選動機與未來黨團運作方向。蔡其昌今（30）日接受媒體聯訪時，針對參選決定的轉折、是否會堅持參選到底，以及未來如何與在野黨協商等議題作出回應，並強調民主政治的核心仍在溝通與討論。

媒體問到，先前黨內曾多次傳出勸進聲音，但他當時並未表態參選，究竟是何種轉折讓他決定在新會期投入選舉？蔡其昌表示，這段時間思考相當久，過程中既有個人因素，也有身為 民主進步黨 政治工作者所應承擔的責任，內心確實有過拉扯。

廣告 廣告

蔡其昌說，最後還是認為這是一份使命，是必然要承擔的責任，因此決定接受挑戰，投入參選。

至於若黨內協調未果，最後仍出現現任總召柯建銘同時參選情況，是否會堅持到底？蔡其昌則回應，協商結果仍待觀察，目前討論仍屬假設性問題，「協商再說」，並強調距離改選仍有時間，毋須過度揣測。

另外，媒體提及，綠委王世堅曾認為柯建銘的風格較為強硬，並主張未來應加強與在野黨的協調與溝通，詢問蔡其昌若當選總召，對朝野協商有何看法。蔡其昌認為，民進黨本來就是一個多元、開放討論的政黨，每位委員都有自己的主張與處理問題的方式，這也是黨內的傳統。

他也直言，對於不同意見，他認為十分正常，但最終仍須透過黨團會議共同討論，形成一致方向。蔡其昌強調，在民主政治運作中，溝通本身就是精髓，多討論、多溝通、多一點善意與理解，都是未來無論誰擔任總召，在朝野協商中不可或缺的作為。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

快訊》挑戰柯建銘 蔡其昌表態參選民進黨團總召 「回應勸進、承擔責任」

快訊》不是明天！柯、蔡爭總召 民進黨團幹部改選最快2/24日出爐