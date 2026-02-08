蔡其昌林亮君發春聯 痛批《世紀血案》未獲授權開拍不恰當

台北市議員林亮君（左）與中華職棒會長、民進黨立委蔡其昌（右），今日一同發放限量「台灣尚勇」春聯。（議員林亮君辦公室提供／孫敬台北傳真）

中華職棒會長、民進黨立委蔡其昌今日應台北市議員林亮君邀請，一同在大同區發放限量「台灣尚勇」春聯。蔡其昌表示，林亮君為此曾致電他10餘次，因許多民眾希望能爭取春聯簽名。針對國片《世紀血案》未獲家屬授權同意即開拍，蔡其昌直指不論從法律或對受難家屬的尊重來說，未經同意便拍攝非常不恰當；林亮君則認為該片不應該上映。

蔡其昌和林亮君今日於大同區素園藏書發放台灣尚勇春聯。蔡其昌透露，林亮君積極幫民眾爭取春聯與簽名機會，近期狂打他電話逾10次，直言地方需要支持體育的優質議員。林亮君則表示，3月台灣即將迎來WBC世界棒球經典賽，台灣也將出戰，許多球迷不斷希望蔡其昌加碼台灣尚勇春聯，期許台灣的運動環境越來越好。

針對近期引起社會爭議的國片《世紀血案》未經林家授權便開拍一事，蔡其昌直指，不論從法律規定或對受難家屬的道義來說，未經同意便拍攝是非常不恰當的行為。林亮君則痛批，在林宅血案至今仍未找到真兇的情況下，製作方做出未經家屬同意的作品，本質上就是在竄改歷史，認為該片根本不應該上映。

