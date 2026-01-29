蔡其昌殺出登記參選民進黨團總召 柯建銘回應了

立法院下會期將於2月24日開議，民進黨團近日進行黨團幹部的登記與改選，除柯建銘公開表明競選連任之外，民進黨立委蔡其昌也表示「在大家的勸進與鼓勵之下，我選擇站出來登記」，在29日朝野黨團協商後柯建銘走出會議室，面對記者追問只表示時間還早。（陳君瑋攝）

本屆立法院第4會期將於31日休會，民進黨立院黨團23日行文黨籍立委，徵詢參選黨團三長意願，以總召一職最受關注，除現任總召柯建銘已表態「我會去登記」，前立法院副院長蔡其昌今天也鬆口，「我選擇站出來登記」。而柯建銘今下午參加完朝野協商後，面對媒體詢問僅簡短說，「按程序走，先協商」。

以立委資歷算來，目前與柯建銘旗鼓相當者，首推蔡其昌，日前也傳出黨內可能拱他參選黨團總召。蔡其昌今日終於出面登記。藍營則觀望認為，柯建銘會繼續連任。

而柯建銘今日坐鎮立法院長韓國瑜召集之朝野協商，結束後記者上前追問對於蔡其昌登記的看法，柯建銘先說「就照程序走」，記者再問是否會協商？柯建銘再說先協商。記者再問何時會有結果，柯建銘表示，不要急，還早。隨後便不再回應離開。

