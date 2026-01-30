蔡其昌爭取總召盼朝野理性溝通 黃國昌諷：他業外事物多、不常在立院

民眾黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

民進黨團將進行幹部改選，民進黨立委蔡其昌昨宣布投入黨團總召選舉，並表示期盼朝野的討論能回到制度理性與溝通。民眾黨團總召黃國昌今（30日）暗酸，可能蔡其昌不太常在立院活動，因為業外事務多，沒注意到立院實際運作，若有空看看黨團協商時的綠委發言，就知在不理性飆罵、指著別人鼻子做人身攻擊，甚至罵完人落荒而逃的，好像都是民進黨團的幹部。

民眾黨團上午召開「珍重再見 後會有期」記者會，黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、立委黃珊珊、林國成、林憶君、劉書彬、麥玉珍及黨團主任陳智菡出席。

會後接受媒體聯訪時，被問到怎麼看蔡其昌宣布參選民進黨團總召，可能會與現任民進黨團總召柯建銘競爭，蔡其昌提到其中一個訴求是期盼朝野的討論能回到制度理性與溝通？黃國昌先是說，民進黨自己黨內民主要選誰當總召，民眾黨團不會置喙。

黃國昌指出，民眾黨團在立院裡的問政，本來就是基於理性在討論政策。他也諷刺道，那可能蔡其昌不太常在立法院活動，「因為他業外的事務還蠻多的嘛」，可能沒有注意到立法院實際運作的狀況。不過，蔡其昌如果有空，看一看在黨團協商時，民進黨委員相關的發言，或許就知道，在不理性的飆罵、指著別人的鼻子做人身攻擊，甚至罵完人就落荒而逃的，好像都是民進黨團的幹部。

黃國昌稱，蔡其昌是不是會當選總召他不知道，不過蔡即使不當選總召，也希望發揮其影響力，勸勸民進黨團幹部不要再出現不理性、人身攻擊，甚至完全不尊重其他的人，自己的話講完轉身就跑、罵完了就跑，這是哪門子理性討論的風範？

黃國昌強調，他講話都有所本，蔡其昌如果有興趣的話，看看最近幾次黨團協商的畫面，應該就不難理解他到底在說什麼。

