蔡其昌爭取近5千萬經費改善海線管線 施志昌：讓鄉親使用乾淨自來水

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

為改善台中市海線長期水壓不足、管線老舊問題，立委蔡其昌成功爭取大甲區仁愛街及大甲區彈正路、經國路兩案老舊自來水管汰換工程，總經費約4609萬元，預計115年底前完工，今（4）日並邀集台灣自來水第四區管理處副處長曾沛聰、台中市議員施志昌等人前往會勘；蔡其昌表示，此工程可改善超過400多戶居民的用水品質及供水穩定。

「讓鄉親喝到乾淨的水。」蔡其昌提到，過去十幾年來持續推動海線地區的自來水改善計畫，主要同步進行兩項工作，一是協助沒有自來水的地區爭取自來水延管工程，增加自來水的普及率；二是爭取汰換老舊自來水管線，避免因管線老化造成水壓不足、出水量太小，甚至是用水安全的疑慮。

蔡其昌說，本次成功爭取約4609萬元經費，將針對大甲區庄美里、江南里、頂店里及文武里等區域進行自來水管線汰換作業，改善範圍達450戶，今日也邀集地方里長共同到場關心了解並表達意見，期盼工程能夠早日順利完工，帶給鄉親更穩定、更安全的用水品質。

蔡其昌也要求，施工期間務必將安全放在第一位，相關單位應格外留意現場作業及交通疏導，包括臨時覆蓋物及鋼板務必確實固定，避免車輛經過時產生噪音影響居民安寧，或造成交通安全疑慮，後續會持續要求施工單位嚴格把關各項措施，讓工程順利進行。

蔡其昌強調，改善海線用水是長期工作，未來仍會持續爭取更多工程計畫，逐步提升整體供水穩定度與品質，讓居民都能安心用水。

施志昌表示，自來水管線老舊，會有出水量少與用水疑慮，將影響到民生，故適時進行汰換，才能讓鄉親使用乾淨的自來水。

曾沛聰說明，大甲區「仁愛街等汰換管線工程」及「彈正路、經國路等汰換管線工程」兩案，總經費4609萬元均由自來水公司支應，將汰換超過4公里舊管線，完工後可改善450戶居民用水，預計115年底前全數完工，待管線更新完成後，亦將同步施作道路修復工程，提升整體用水及道路品質。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者徐德芬拍攝、蔡其昌辦公室提供

