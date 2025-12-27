蔡其昌爭取2千萬翻修 海灣繪本館2.0重啟亮相

蔡其昌表示，海灣繪本館成為孩子們最愛的夢想園地。 圖：蔡其昌服務處/提供

[Newtalk新聞] 由立法委員蔡其昌一手創辦的海灣繪本館，因館舍為老舊建築，為提供孩子更安全舒適的環境，經蔡其昌於向文化部成功爭取近2000萬經費挹注，進行全面翻修，於今（27）日重新啟用。

蔡其昌表示，這裡自2017年開幕以來，除了讓孩子們能在館內看故事、聽故事，成為閱讀教育的重要基地外，更與在地學校、社區結合推廣繪本故事，也連續11年在海線舉辦幸福親子藝文季，成為孩子們最愛的夢想園地。

但因館舍為老舊建築，多年來受限於硬體結構，面臨漏水及空間不足等挑戰；為提供孩子更安全舒適的環境，經過全面翻修後，除了強化建築結構、根除漏水問題外，也重新整理內部動線並增設友善哺乳空間。

全館於今天完工重新開館，並盛大舉辦《繪本生活節》，邀請文化部、立法委員蔡其昌、何欣純及市議員王立任、楊典忠、台中市政府文化局副局長曾能汀等人共同見證，活動現場吸引大批親子家庭熱情參與，氣氛溫馨熱鬧。

蔡其昌表示，大家都知道海灣繪本館除了館舍是市府財產以外，所有空間及管理都是由館方結合民間力量完成，也因此每年都要持續替繪本館募款，透過自身力量找到社會裡愛孩子的企業前來贊助，雖然過程艱辛，但只要看見孩子們開心的笑容，這一切的努力就非常值得。

蔡其昌提到，要感謝文化部對此次整建的經費補助，也謝謝市府願意把館舍交給海灣繪本館營運，最重要的是感謝許多協助的善心企業、天使投資人，因為集結了眾人的愛心，繪本館才能一路走到今天，持續守護這座屬於孩子們的夢想基地。

蔡其昌說，近幾年來不斷努力讓海線的藝文資源更加豐富，讓海線的孩子們也能夠在藝文活動的薰陶下長大，隨著館舍整修完工，不僅空間變得更安全舒適，也希望能吸引更多家長帶著孩子走進來，一起感受閱讀的美好，讓這座充滿愛的繪本館，繼續陪伴海線家庭共度幸福時光。

