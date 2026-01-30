蔡其昌爭綠總召盼朝野理性溝通 黃國昌酸：他業外事務多可能不常在立院活動

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

立法院新會期即將到來，新系的民進黨立委蔡其昌宣布角逐民進黨團總召，並稱「期盼朝野的討論能回到制度理性與溝通」。民眾黨團總召黃國昌今（30）日被問及看法，黃國昌說，可能蔡其昌不太常在立法院活動，因為他業外事務蠻多的，可能沒有注意到立法院實際運作的狀況，蔡其昌如果有空，看一看在黨團協商的時候，民進黨委員相關的發言，或許就知道，在不理性的飆罵、指著別人的鼻子做人身攻擊，然後甚至罵完人就落荒而逃的，好像都是他們自己民進黨黨團的幹部。

民眾黨團總召黃國昌。（圖／方炳超攝）

黃國昌說，民主進步黨他們自己黨內民主，要選誰當總召，台灣民眾黨立法院黨團不會置喙。第二個，台灣民眾黨立法院黨團，在立法院裡面的問政，本來就是基於理性在討論政策，那可能蔡其昌不太常在立法院活動，因為他業外的事務還蠻多的嘛，可能沒有注意到立法院實際運作的狀況。

黃國昌表示，不過蔡其昌如果有空，看一看在黨團協商的時候，民進黨委員相關的發言，或許就知道，在不理性的飆罵、指著別人的鼻子做人身攻擊，然後甚至罵完人就落荒而逃的，好像都是他們自己民主進步黨黨團的幹部。

黃國昌指出，蔡其昌是不是會當選總召他不知道，不過蔡其昌即使不當選總召，也可以希望發揮蔡其昌的影響力，勸勸民主進步黨立法院黨團的幹部，不要再出現這種不理性的、甚至人身攻擊，甚至完全不尊重其他的人，自己的話講完轉身就跑、罵完人就跑，這個是哪門子理性溝通的風範？他講話都有所本，蔡其昌委員如果有興趣的話，看看最近幾次黨團協商的畫面，應該就不難理解他到底在說什麼。



