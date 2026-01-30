蔡其昌留中央拔柯？醫曝賴清德「一石二鳥」：為時已晚

民進黨團近日進行黨團幹部的登記與改選，柯建銘表明競選連任。（本報資料照片／陳君瑋攝）

民進黨團近日啟動黨團三長改選，「萬年總召」柯建銘表態爭取連任外，立委蔡其昌宣布參選黨團總召。蔡其昌今（30）日表示，黨內朋友希望他多承擔一點，賴總統也希望他在立法院「多幫忙」，因此決定參選。精神科醫師沈政男分析，賴清德去年就決定用蔡其昌進行一石二鳥之計，但結果是一錯再錯，不僅台中市長候選人派錯人，拔掉柯建銘為時已晚

沈政男今日發文表示，蔡其昌說他考慮了兩周，其實蔡考慮了好幾個月。2025年10月中旬，民進黨決定徵召何欣純參選2026台中市長，那時蔡其昌自己爆料，賴清德要他留在中央幫忙，地方讓何欣純去打拼。

他認為，這句話是賴清德的一石二鳥之計，也就是讓何欣純去選台中市長，而蔡其昌留在立法院，要取代柯建銘當黨團總召。可見那時候蔡其昌就已經大概知道賴清德的意思了。

沈政男指出，大罷免大失敗，社會各界有究責的呼聲，而柯建銘被視為頭號戰犯，那時賴清德期待黨團幹部全部改選，但柯建銘拒絕，堅持做到2026年2月。這時賴清德能否動用黨紀，要求柯建銘辭職？師出無名啊！因為連賴清德也支持，至少不反對大罷免。

沈政男進一步表示，在2025年1、2月，賴清德對大罷免並不支持，據游盈隆說，當時賴曾在中常會表示，面對立院僵局，還有憲法救濟的管道，只尊重公民團體的自發行動。祕書長林右昌則是直接反對大罷免，當然就代表賴清德的意思。可惜，賴清德後來還是支持大罷免，原因可能出在民進黨認為，大罷免氣勢很旺，民調也顯示可以罷掉不少藍委，於是賴清德也決定支持了。

「民進黨不會解讀民調，這又是一例。」他說，那時他看了民調就發現，根本一席都罷不掉。後來賴清德就發表「團結十講」，加上台南風災處理不好，大罷免就大失敗了。

沈政男強調，大罷免表面上是柯建銘帶頭，但理論基礎來自發明「認知作戰」那個人，導致了近年台灣社會瀰漫的抹紅陰謀論，罷免人士就把「中共同路人」、「在地協力者」，直接升高到「消滅匪諜」了；而既然罷免失敗，就該處理抹紅陰謀論的源頭，但賴清德沒拔外，還變本加厲，繼續走那一套抹紅陰謀論。

沈政男直言，即使蔡其昌取代柯建銘，也於事無補，大家不會認為是為了大罷免在究責，而是賴清德除掉了心頭大患。賴清德早在2024年底因為民進黨團不配合大法官，早已對柯建銘相當感冒了。現在，柯建銘已經沒有任何影響力，政治生涯實質上已經結束，當不當民進黨黨團總召，社會已不在乎了。

值得注意的是，他說，如果蔡其昌沒辦法取代柯建銘，搞了半天又是柯建銘續任，那麼，成事不足，敗事有餘，絕對又會繼續三不五時扯一下賴清德後腿。而他的判斷，「應該賴清德的意志還是能夠貫徹啦。」

沈政男也提到，根據最近出爐的民調，2026台中市長選舉，這一局就是國民黨的。「如果台中市長沒選上，柯建銘也沒換掉，或者換掉以後社會各界也不在乎，等於賴清德的一石二鳥成了一錯再錯。」

