蔡其昌登記參戰民進黨團總召 柯建銘回應了

民進黨總召柯建銘。(記者田裕華攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕本屆立法院第4會期將於31日休會，民進黨團行文黨籍立委徵詢參選黨團三長意願，現任總召柯建銘日前表態登記連任，而民進黨立委蔡其昌今天(29日)也宣布登記參選。對此，柯淡定回應，按照程序走，就協商，不要急。

民進黨團23日徵詢第十一屆第五會期黨團三長參選意願，登記時間至30日下午5時截止。根據黨團組織規程，總召任期1年，連選得連任，黨團成員任立法委員達3屆以上者，為當然候選人。幹事長及書記長任期半年，連選得連任，黨團成員任立法委員達2屆以上者，得為候選人。

廣告 廣告

蔡其昌今天在社群平台發文強調，他希望回應大家的信任與期待，讓大家更團結、更有共識，也期盼朝野的討論回到制度、回到理性與溝通，回到人民真正關心的事務上。

對此，柯建銘下午於朝野協商後接受本報訪問，他僅表示，按照程序走，就協商，不要急。

由於新會期將於2月1日展開，黨團幹部協商結果預計何時出爐？柯建銘則回應，「還早啦！」

【看原文連結】

更多自由時報報導

挑戰柯建銘！ 蔡其昌參選民進黨團總召：盼朝野回歸理性溝通

他問「這地給中華民國統治會怎樣」？ 中國網友翻牆狂刷一排

賴清德本月3度抵台中 今赴北屯松竹寺「還願」參香

陳菊請辭仍遭霸凌 Kolas痛批：政客為鬥爭人身攻擊太low了

