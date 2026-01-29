蔡其昌登記參選民進黨團總召 盼朝野回歸理性溝通

立法院本會期將於本周結束，新會期將於2月24日開議。民進黨立法院黨團23日發函給全體成員，徵詢參選新會期黨團總召、幹事長及書記長的意願。除現任總召柯建銘已表態參選新會期總召，民進黨立委蔡其昌今天表示，在大家的勸進與鼓勵下，「我選擇站出來登記」，當前朝野確實緊繃，社會也承受極大對立，但他相信立場可以不同，對國家的責任不該有距離。若有機會承擔，期盼朝野討論回到制度、理性溝通以及人民真正關心的事務上。

立法院每年2月至5月底，以及9月至12月底為法定集會期間，必要時得依法延長會期。立法院第11屆第4會期將於本周落幕，下周開始就是第5會期，朝野黨團28日協商達成共識，第5會期於2月24日開議。

民進黨團23日發函（意願問卷）給全體黨團成員，徵詢第11屆第5會期參選黨團三長（總召、幹事長、書記長）意願，有意者於30日下午5時前回傳問卷。

根據民進黨團組織規程規定，總召任期一年，連選得連任，黨團成員任立委達3屆以上者，為當然候選人。現任總召柯建銘已表態登記新會期總召，外界也關注曾任立法院副院長的蔡其昌是否有意參選總召，他先前表示，再讓他想一想，本周再回答。

蔡其昌今天在臉書發文表示，這段時間陸續收到許多黨內前輩、基層人員與朋友的關心與鼓勵，希望他在這個階段，多分擔一些責任。對於每一份信任與期待，他都放在心上，也心懷感謝。

蔡其昌說，他並不是一個習慣談論位置或角色的人，對他來說，任何工作都更像是一段陪伴的過程，在不同崗位上，都要做好人民賦予的工作，也正因如此，面對大家的勸進，他其實思考很久。

蔡其昌指出，民進黨走到今天，靠的是一代代前輩的努力與付出，前輩的經驗與堅持都是重要的資產，年輕世代的投入與承擔則是政黨繼續前進的力量。在不同階段，有不同的人在不同位置承擔，這是自然、也值得珍惜的。

蔡其昌說，在大家的勸進與鼓勵之下，「我選擇站出來登記」。這個決定不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，能更團結、更有共識。無論結果如何，他都會尊重黨的民主機制，與大家並肩同行。對他來說，最重要的不是個人的角色，而是大家能不能一起把國家照顧好、把該做的事做好。