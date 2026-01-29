蔡其昌登記參選總召 柯建銘喊「不要急」：讓程序走

民進黨總召柯建銘出席趙少康新書發表會。李政龍攝



民進黨立法院黨團幹部任期將在一月底屆滿，下會期面臨改選，「萬年總召」民進黨團總召柯建銘上週已表態會登記爭取連任，黨內呼聲很高的立委蔡其昌今（1/29）下午透過社群宣布登記，意味挑戰柯建銘。對此，柯建銘回應，一切照程序來，「還早，不要急。」

去年大罷免大失敗後，黨內湧起檢討聲浪，黨內將矛頭指向最先倡議大罷免的柯建銘，尤其在黨部、內閣人事微調後，黨團改組議題成為風頭浪尖，從黨中央發起的逼宮風暴，在黨籍立委沒有人要當壞人的情況下，且柯建銘總召任期至1月31日，最終趨於平靜。

不過，新會期將至，當時被點名接任總召的蔡其昌，也從低調不與柯建銘競爭，到今天正式表態登記，為黨團三長選舉投下變數。

柯建銘今天下午結束黨團協商後接受訪問，對於蔡其昌表態登記，他僅表示，「讓程序走，不要急，就這樣。」對於媒體追問，結果什麼時候出來？柯表示，「還早啦。」

