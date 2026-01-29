蔡其昌登記綠黨團總召 盼回應黨內信任與期待

民進黨立委蔡其昌29日宣布登記參選民進黨立法院黨團總召。（圖／翻攝自蔡其昌臉書）

立法院下會期即將到來，民進黨團開始陸續登記黨團幹部，除日前前往登記的總召柯建銘外，立委蔡其昌今（29）日稍早表示，在大家的勸進與鼓勵之下，自己選擇站出來登記。這個決定，不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，希望能讓民進黨更團結、更有共識。

蔡其昌表示，這段時間，陸續收到許多黨內前輩、基層同志與朋友的關心與鼓勵，希望自己能在這個階段，多分擔一些責任。對每一份信任與期待，自己都放在心上，也心懷感謝。

廣告 廣告

蔡其昌說，自己並不是一個習慣談論位置或角色的人。對他來說，任何工作都更像是一段陪伴的過程，在不同的崗位上，都要把人民賦予的工作做好。也正因如此，面對大家的勸進，自己其實思考了很久的時間。

蔡其昌指出，民進黨走到今天，靠的是一代代前輩的努力與付出，「前輩的經驗與堅持，都是我們重要的資產」；而年輕世代的投入與承擔，則是政黨繼續前進的力量。在不同階段，有不同的人在不同的位置承擔，這是自然，也值得珍惜的。

蔡其昌提到，在大家的勸進與鼓勵之下，自己選擇站出來登記。這個決定，不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，「希望能讓我們更團結、更有共識。」無論結果如何，自己都會尊重黨的民主機制，與大家並肩同行。對自己來說，最重要的不是個人的角色，而是能不能一起把國家照顧好，把該做的事做好。

最後，蔡其昌強調，當前朝野確實緊繃，社會也承受極大的對立，但自己始終相信，立場可以不同，對國家的責任不該有距離。如果有機會承擔，自己期盼朝野的討論回到制度、回到理性與溝通，回到人民真正關心的事務上。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

奧客「施展天殘腳」砸店！佳德鳳梨酥武俠文曝光 網全跪：被耽誤的曠世奇才

女主管張嘴飄「煮熟高麗菜味」！每天刷3次牙還是臭 專家揭元凶

AI一句話揭渣男真面目！他約會手機狂用ChatGPT 一問秒破已婚身分