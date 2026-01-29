蔡其昌登記角逐黨團總召 柯建銘發聲了

▲被稱為「萬年總召」的柯建銘下會期將面臨蔡其昌挑戰連任。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委蔡其昌今（29）日拋出震撼彈，在黨團幹部登記截止倒數之際，宣布登記擔任黨團總召，而此舉與日前表態連任的現任總召柯建銘對決，對此柯建銘回應，就讓程序走並協商，媒體提問結果何時會出來？柯建銘則表示，「還早啦」。

蔡其昌今日宣布登記角逐黨團總召，強調是在大家的勸進與鼓勵之下，選擇站出來登記，如果有機會承擔，「期盼朝野的討論回到制度、回到理性與溝通，回到人民真正關心的事務上」。

廣告 廣告

對此柯建銘事後受訪表示，後續就讓程序走並協商，媒體追問結果何時會出來？柯建銘則表示，「還早啦」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

快訊／登記總召對決老柯！蔡其昌：在勸進與鼓勵下選擇站出來

誰接綠黨團總召？郭正亮預言「這人」上任：比柯建銘更沒功能

李艷秋稱柯建銘高機率續任總召 她插賭：絕對不姓柯！