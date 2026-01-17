蔡其昌發Team Taiwan尚勇春聯（2） (圖)

在周杰倫（周董）日前於澳網「1分大滿貫」表演賽中遭對手以ACE球淘汰、比賽僅停留在「尚未觸球」的瞬間後，圈內另一位天王級歌手潘瑋柏也在網球場上傳出新動態：他於社群平台驚喜宣布奪下「台北網球杯」單打冠軍，並以「lucky me」形容自己的得獎心情。此貼文曝光後，不僅引發粉絲關注，也在網路上被拿來與周杰倫的澳網表現做對比。陳宣如

